장한별, 왁스 울렸다…노래만 하면 우승하는 '불후의 아들'[SC줌人]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별이 새로운 KBS의 아들로 떠올랐다.

장한별은 14일 방송된 KBS2 '불후의 명곡' 왁스 편에 출연했다. 이날은 씨야 김연지, 손승연, 김기태 등 '불후의 명곡' 우승자 출신들이 대거 출격해 치열한 가창 대결을 펼쳤다.

이런 가운데 장한별은 왁스의 데뷔곡이자 대표곡인 '엄마의 일기'로 출사표를 던졌다. 그는 특유의 호소력 짙은 음색과 폭발적인 성량으로 '엄마의 일기'를 완벽 재해석했다. 특히 무대가 끝난 뒤에는 "네가 너무 자랑스럽고 사랑하는 음악을 마음껏 하며 행복했으면 좋겠다"는 장한별 모친의 영상편지가 공개돼 장한별은 물론 왁스와 다른 출연진, 명곡판정단까지 모두 눈물을 쏟았다. 이에 객석에서는 기립 박수가 터져나오기도 했다.

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결국 장한별은 막강한 경쟁자들을 모두 제치고 최종 우승을 차지했다.

장한별은 9월 5일 방송된 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제' 2부에서 성리와 함께 '글로벌 화개장터' 대표로 출연, 송골매의 '어쩌다 마주친 그대'를 강렬한 퍼포먼스와 함께 선보여 우승을 차지한 바 있다. 퍼포먼스형 무대에 이어 정통 발라드 사모곡까지. 장르를 불문한 무대 장악력을 증명하며 단 두 번의 출연 만에 '불후의 아들'이란 수식어를 꿰찼다.

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무대 밖에서의 기세도 매섭다. 장한별은 첫 단독 콘서트 '더 스타 이즈 본'을 초고속 매진 속에 성공적으로 마무리했다. 신곡 '미야'는 유튜브 조회수 100만뷰를 돌파했고 글로벌 K팝 투표 사이트인 K팝스타에서는 최고의 트로트(남)부문에서 1위를 탈환했다. 이처럼 장한별은 음원 공연 방송을 아우르는 전방위 활약으로 대세 행보를 이어가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com