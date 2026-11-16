플라이투더스카이, 8년만 완전체 컴백…21일 '솔리튜드' 발표

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[스포츠조선 백지은 기자] 명품 듀오 플라이투더스카이가 드디어 돌아온다.

플라이투더스카이는 21일 오후 6시 새 싱글 '솔리튜드'를 발매한다.

'솔리튜드'는 '혼자만의 시간' '고독'을 의미하는 이름이다. 환희와 브라이언은 각자의 자리에서 보낸 시간과 그 속에서 마주한 그리움과 상처, 감사의 마음을 음악으로 풀어내며 특별한 울림을 선사한다.

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플라이투더스카이는 1999년 12월 정규 1집 '플라이 투 더 스카이'로 데뷔, '데이바이데이' '약속' '시 오브 러브' '가슴아파도' '남자답게' '너를너를너를' 등 수많은 히트곡을 발표하며 사랑받은 R&B 듀오다. 소통 부재로 인한 오해와 갈등으로 2009년 활동을 잠정 중단, 5년 간의 공백기를 가졌던 이들은 2014년 정규 9집을 발표하며 재결합 했으나 코로나19 팬데믹으로 다시 공백기를 갖게 됐다. 그랬던 이들이 무려 8년 만에 데뷔 27주년 기념 싱글로 돌아오는 것.

플라이투더스카이는 신곡 발매와 함께 단독 전국투어를 개최한다. 이들은 12월 5일과 6일 대구 경북대학교 대강당을 시작으로 12일과 13일 고양아람누리 아람극장, 19일과 20일 용인 포은아트홀에서 공연을 펼치며, 24일과 25일에는 KBS창원홀에서 크리스마스 스페셜 콘서트로 팬들과 만난다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com