유현철, 재혼 한 달만 무슨 일…♥김슬기 피멍 이어 큰 부상

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈3' 유현철이 큰 부상을 입었다.

유현철은 15일 "어디 안 부러진 게 다행"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 팔꿈치 부분을 크게 다친 유현철의 모습이 담겼다. 이어 유현철은 "진짜 내일부터 다시 운동하려고 했는데..연말까지 몸 사리자"라며 얼굴까지 다친 모습을 공개해 걱정을 자아냈다. 김슬기와 재혼 한 달 만에 큰 부상을 입은 유현철에 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

앞서 유현철의 아내 김슬기 역시 결혼식을 한 달도 채 안 남긴 상황에서 얼굴을 다쳐 걱정을 자아낸 바 있다. 이에 여러 추측이 이어지자 김슬기는 "주말 저녁에 유현철과 술을 마시고 유현철은 소파에서 잠들고 저는 씻으려고 화장실에 갔는데 바닥에 앉은 채 머리만 바닥에 처박혀있더라"라며 "고개를 드니 피가 뚝뚝 떨어졌고 놀랄 새도 없이 거울 보고 후딱 지혈했다"고 해명했다.

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한편, '나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철은 2022년 공개 열애를 시작, 2024년 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가정을 합치는 모습을 공개해왔다. 이 과정에서 두 사람은 혼인신고까지 했지만, 방송 이후 파경설이 불거지기도 했다.

하지만 두 사람은 갈등을 봉합하고 지난달 24일 서울 모처에서 혼인신고 약 3년 만에 결혼식을 올렸다.

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wjlee@sportschosun.com