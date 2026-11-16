“아이 안 낳기로 결정”...미자♥김태현, 끝내 2세 출산 포기, 왜?

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 미자가 남편 김태현과 결혼 4년 만에 2세 계획을 접었다. 불과 몇 달 전까지만 해도 아이를 갖는 것에 긍정적인 반응을 보였지만 오랜 고민 끝에 출산하지 않기로 결정했다.

미자는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "지금도 늦지 않았다. 늦둥이라 생각하고 1년만 노력은 해봐라"라며 출산을 권유했다. 이에 미자는 "아쉽지만 안 낳기로 결정했다"고 답했다.

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미자는 앞서 여러 차례 2세 계획에 대해 언급한 바 있다. 지난 6월 딩크족이냐는 팬의 질문에는 "딩크 아니에요. 생겨도 좋고 안 생겨도 좋고"라고 답했다.

지난해에는 새해 계획 중 하나로 임신 준비를 꼽기도 했다. 당시 미자는 "아기도 한번 진지하게 생각하고 노력해볼까 싶어요"라며 2세를 향한 기대감을 드러냈다.

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다만 부부의 나이는 현실적인 고민이었다. 올해 42세인 미자는 남편 김태현이 48세라는 사실을 언급하며 "합쳐서 90세가 훌쩍 넘었답니다"라고 말한 적도 있다.

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출산에 대한 관심은 최근까지 이어졌다. 미자는 지난달 임신 소식을 알린 팬에게 "엄마가 된다는 건 어떤 느낌일까"라고 답했다. 이달 초에도 육아의 즐거움을 이야기하는 팬을 향해 "아이 키우는 건 어떤 느낌일까…나는 평생 모를 듯"이라며 아쉬움을 내비쳤다.

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친정어머니 전성애의 손주를 향한 바람도 재조명되고 있다. 미자는 과거 부모인 배우 장광, 전성애와 함께 방송에 출연해 가족의 이야기를 공개했다. 당시 전성애는 "할머니 되고 싶어"라며 손주를 기다리는 마음을 전했다.

한편 미자는 2022년 4월 6세 연상의 코미디언 김태현과 결혼했다. 두 사람은 유튜브와 방송을 통해 유쾌한 결혼 생활을 공개하며 사랑받고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com