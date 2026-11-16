유명 슈퍼모델 "유방암 진단"…"몸의 변화 외면 마세요"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 네덜란드 출신 슈퍼모델 라라 스톤(42)이 유방암 진단을 받고 치료 중이라는 사실을 공개했다. 암이 조기에 발견된 데 안도감을 나타낸 그는 자신의 경험이 다른 여성들에게 유방 건강을 살피고 미뤄둔 검진을 받는 계기가 되길 바란다고 밝혔다.

스톤은 최근 자신의 인스타그램에 '가슴을 확인하세요. 당신의 생명을 구할 수 있습니다'라는 문구가 담긴 이미지를 올리고 유방암 진단 사실을 알렸다.

그녀는 게시글에서 "최근 유방암 진단을 받았고 현재 치료를 받고 있다"며 "큰 충격이었지만 조기에 발견할 수 있어 정말 다행이라고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "이번 게시물을 본 단 한 사람이라도 자신의 유방을 확인하거나 미뤄뒀던 검진을 예약한다면 게시물을 공유한 가치가 있을 것"이라고 했다. 그러면서 "몸에 나타나는 변화를 외면하지 말라"고 당부했다.

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스톤은 최근 성추문에 휩싸인 영국의 '브리튼스 갓 탤런트(Britain's Got Talent)' 심사위원이자 유명 코미디언 겸 아동책 작가인 데이비드 월리엄스와 결혼 및 이혼을 했다.

한편 유방암은 발생 원인이 하나로 명확하게 밝혀진 질환이 아니다. 연령, 여성호르몬, 가족력, 출산, 수유 경험, 체중, 생활습관 등 여러 요인이 복합적으로 영향을 미친다. 여성호르몬에 노출되는 기간이 길거나 가족력이 있는 경우에는 발생 위험이 높아질 수 있다고 알려져 있다.

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유방암의 대표적인 증상은 유방이나 겨드랑이에서 만져지는 덩어리다. 유두에서 피가 섞인 분비물이 나오거나 유두 주변 피부 변화가 지속되는 경우에도 진료가 필요하다. 병이 진행되면 유방 피부가 움푹 들어가거나 붉어지고 부어오르는 변화가 나타날 수 있다. 염증성 유방암에서는 유방이 붓고 열감이 생기기도 한다.

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유방암을 확실하게 예방하는 방법은 아직 없다. 적정 체중을 유지하고 규칙적으로 운동하며 음주를 줄이거나 피하는 등 건강한 생활습관을 유지하는 것이 도움이 된다. 정기적인 검진도 중요하다. 우리나라 국가암검진에서는 40세 이상 여성에게 2년마다 유방촬영술을 시행하도록 권고하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com