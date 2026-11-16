이정현 "배우 그만두려고 해" 충격 고백…대기업 취준한 사연('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'에 한국홍보전문가 서경덕 교수와 배우 이정현이 게스트로 출격한다.

16일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '잊히지 않는 사람들' 특집으로 꾸며진다. 우리가 살면서 잊지 못하는 사람, 다시 만나고 싶은 사람들에 대해 이야기 나누는 시간을 갖는다. 이번 특집에는 30년간 세계를 누비며 한국 역사와 문화를 알려온 서경덕 교수, 일본인으로 오해받는 '토종 한국인' 배우 이정현이 출연해 이야기꽃을 피운다.

이날 서경덕 교수는 자신을 '한국홍보전문가'의 길로 이끈 기억을 꺼낸다. 그는 1990년대 견문을 넓히고자 떠났던 유럽 배낭여행에서 중국인, 일본인으로 오해받았던 경험을 털어놓는다. 그러면서 "그때의 경험이 '한국의 역사와 문화를 알리는 의미 있는 일을 해보겠다'라는 결심으로 이어졌다"라며 1996년 300여 명의 한국인들과 에펠탑 광장 앞에서 '만세삼창' 플래시몹을 펼치게 된 비화를 전한다.

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서경덕 교수는 "삼일절, 광복절, 현충일에 나를 섭외하는 경우는 많았다. 하지만 이날을 조명한 건 '말자쇼'가 대한민국 예능 최초"라며 "열 일 제치고 출연하겠다"라고 흔쾌히 섭외에 응한 이유를 공개한다. 또 독도에 관한 오해와 진실을 풀어내는 동시에 '말자 할매' 김영희에게 내년 독도에서 '독도의 날' 특집을 해보는 건 어떠냐고 제안해 모두를 놀라게 한다.

배우 이정현은 드라마 '미스터 션샤인' 출연 이후 일본인으로 오해받는 일이 많았다고 털어놓는다. 수준급 일본어 실력 때문이지만 이정현은 국가유공자 집안의 후손이다. 특히 "외할아버지가 6.25 참전용사였다"라며 외조부와의 추억을 전한다. 그가 들려줄 가족사가 이날 방송에 울림을 더할 전망이다.

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이정현은 최근 배우를 그만두려 했다는 충격 고백도 꺼낸다. 그는 "결혼을 빨리하고 싶었다. 그런데 배우란 직업이 안정적이지 못하다"라며 "불안정한 것에 지쳤다. 마침 대기업 취업 공고가 떠서 원서까지 제출했다"라고 밝힌다. 그 이후의 이야기는 본 방송을 통해 공개된다.

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이 밖에도 이정현은 생활체육지도사부터 지게차 운전까지 22개에 달하는 자격증을 끝없이 수집해온 '만능 배우'임을 털어놓는다. 22개 자격증 뒤에 숨은 이정현의 치열한 삶이 공개된다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 16일 월요일 오후 9시 30분 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com