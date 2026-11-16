"김정은 2년 내 사망"...MZ무당 노슬비, 1000만원 걸었다

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[스포츠조선 조민정 기자] 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'에 출연한 무속인 노슬비가 김정은 북한 국무위원장의 사망 시기를 예언했다. 자신의 말이 틀릴 경우 현금 1000만원을 지급하겠다는 공약까지 내걸었다.

16일 온라인에서는 노슬비가 최근 자신의 SNS에 공개한 영상이 화제를 모으고 있다.

노슬비는 영상에서 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황과 관련해 불거진 논란을 먼저 언급했다.

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그는 "나 사실 젠슨 황 사태 미리 알고 있었다고 말하면 또 무당은 뒷북 친다고 말씀하실 거죠?"라며 말문을 열었다. 노슬비는 지인의 지인을 통해 관련 이야기를 사전에 들었다고 주장했다.

그러더니 느닷없이 북한 김정은 국무위원장을 거론했다. 그는 "내가 절대로 지인이 겹치지 않는 사람을 예언하겠다. 북한 사람 예언하겠다"고 선언했다.

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그가 지목한 인물은 김정은. 노슬비는 "김정은 곧 죽는다. 맥시멈 2년 본다"며 구체적인 기간까지 제시했다.

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여기서 끝이 아니었다. 예언의 결과를 두고 거액의 현금까지 약속했다. 그는 "만약 안 죽으면 여기 댓글 달아주신 분에게 1000만원 쿨하게 기부하겠다"고 밝혔다.

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북한 최고지도자의 생사를 두고 금전적인 공약까지 내건 발언이 알려지자 그 근거에도 관심이 쏠렸다.

김정은의 사망설은 과거에도 여러 차례 확산했다가 사실이 아닌 것으로 드러난 바 있다.

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지난달에도 SNS를 중심으로 김정은이 사망했다는 주장이 퍼졌다. 그러나 북한 관영매체가 김정은의 공개 활동을 보도하면서 해당 주장의 신빙성에 의문이 제기됐다. 2014년과 2020년에도 공개 활동이 줄어들면서 건강 이상설과 사망설이 불거졌지만 이후 김정은이 공식 석상에 모습을 드러냈다.

노슬비는 디즈니+ '운명전쟁49'와 MBN '고딩엄빠3' 등에 출연해 얼굴을 알린 무속인이다. 방송 이후 SNS를 통해서도 대중과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com