'어벤져스: 둠스데이', 압도적인 스케일 기대…서로 다른 세계의 히어로들 총집결

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 세상을 파괴할 새로운 빌런 닥터 둠의 등장과 이에 맞서는 새로운 어벤져스의 피할 수 없는 전쟁을 예고하는 보도스틸을 전격 공개했다.

공개된 스틸에는 세상을 파멸로 몰아넣을 닥터 둠의 강렬한 등장부터 모든 것을 건 전쟁에 뛰어드는 서로 다른 세상의 히어로들까지, 긴장감 넘치는 순간들이 담겨 이목을 집중시킨다. 먼저 돌아온 스티브 로저스에게 자신의 상징과도 같은 묠니르를 건네는 토르의 모습이 시선을 사로잡는다.

'어벤져스: 엔드게임'에서 세기의 전투를 함께한 두 히어로가 다시 한번 의기투합하는 순간은 그 자체만으로도 짜릿한 전율을 선사한다. 이어 신의 경지에 가까이 다가선 절대적인 존재이자 MCU 사상 최강의 빌런 닥터 둠의 압도적인 위용이 드러나 긴장감을 끌어올린다. 토르의 공격을 단 한 손으로 무력화시키는 닥터 둠의 상상을 능가하는 능력과 차가운 금속 마스크 너머로 뿜어져 나오는 위압감은 세상에 전례 없는 위기가 찾아왔음을 직감하게 만든다.

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거대한 전투를 앞둔 히어로들의 비장한 모습 역시 눈길을 끈다. 앤트맨으로서 '어벤져스'의 든든한 한 축을 담당해 온 스캇이 딸 캐시와 애틋한 인사를 나누는 장면은 피할 수 없는 전쟁을 앞둔 이들의 뭉클한 감정을 전하며 여운을 더한다. 이어 와칸다의 전사들과 마주한 '판타스틱 4'의 만남은 각자의 세계를 지켜온 히어로들이 하나로 뭉칠 거대한 연대의 시작을 예고한다. 여기에 날카로운 카리스마를 발산하는 미스틱과 에너지를 폭발시키는 사이클롭스 등 '엑스맨' 멤버들의 활약까지 포착돼 스크린을 가득 채울 거대한 액션 스케일에 대한 기대감을 증폭시킨다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com