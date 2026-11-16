남진, 46세·42세 미모의 두 딸 아직 미혼..임원희·허경환 사위 반대

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 남진이 아직 결혼하지 않은 두 딸의 근황을 공개해 관심을 모았다.

지난 15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 남진과 설운도의 데뷔를 기념하는 특별한 자리가 마련됐다. 이날 배우 임원희와 코미디언 허경환, 가수 하루는 두 선배의 활동 기간을 합쳐 100년이 넘은 것을 축하하며 유쾌한 시간을 보냈다.

축하 행사에서는 앞으로 이루고 싶은 소원을 적은 돌을 고르는 이른바 '백 년 돌잡이'도 진행됐다. 돌에는 결혼과 손주, 재입대 등 여러 가지 바람이 담겨 있었다. 특히 남진의 돌잡이 항목 중 '임원희&허경환 사위 되기'라는 문구가 출연진들의 호기심을 자극했다.

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남진은 두 딸이 아직 결혼하지 않았다는 사실을 직접 전했다. 그는 "나도 아직 시집 안 간 딸이 둘이나 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 두 딸의 나이가 각각 46세와 42세라는 사실도 공개됐다.

이야기를 들은 하루는 임원희와 허경환 가운데 한 명을 사위로 맞이한다면 누구를 선택하겠느냐고 물었다. 갑작스러운 질문에 남진은 "생각해보지를 않았다. 연구해보고 다음에 알려줄게"라고 답하며 즉답을 피했다.

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그러자 하루는 남진의 대답을 두고 "없는 거"라고 해석해 출연진들의 웃음을 유발했다.

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한편 이날 남진은 돌잡이에서 '매일 아내와 뜨거운 키스'라고 적힌 돌을 선택하기도 했다. 이후 돌을 바닥에 던지는 행동으로 현장을 웃음바다로 만들었다. 이유를 묻자 그는 "깜짝 놀랐다. 진짜로 내 본심을 알아줄 줄, 뽑을 줄 몰랐다"고 해명했다.

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tokkig@sportschosun.com