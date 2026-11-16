서수남 전처, 17억 빚 남기고 잠적 "생존 여부도 몰라" ('새롭게하소서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 서수남이 잠적한 전처를 언급했다.

16일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 가수 서수남이 출연했다.

서수남은 전처와의 결혼 생활을 회상하며 "어머니하고 같이 사는데 굉장히 힘들어했다. 아이를 낳고 그때부터 아프기 시작했다. 시름시름 아파서 아기를 자기 손으로 못 키울 정도였다. 그래서 아이를 못 키우는 본인의 입장에서는 어머니에 대한 미안함도 심했을 거다. 그런 데 신경을 써서 그런지 그 당시에는 신경쇠약이라 했다. 잠도 못 자고 시어머니에 대한 강박감으로 힘들어했다"고 털어놨다.

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그러던 어느날 전처는 서수남의 전재산을 가져갔을 뿐 아니라 17억의 빚까지 남기고 잠적했다. 서수남은 "아마 재테크를 하다 잘못되지 않았나 싶다. 그걸 만회하려다 그렇게 되지 않았나 싶다. 지금까지도 미스터리다. 그 이후에 빚 독촉에 시달렸다. 내가 그렇게 돌아다니면서 노래 교실하는데 빚쟁이가 있다는 건 말이 안 되는 거다. 집에 와서 억장부리는 분도 있고 고소한다는 분도 있었다. 그렇게 해서 결국 알거지가 됐다"고 덤덤하게 밝혔다.

현재까지 전처의 소식은 모른다는 서수남은 "그 뒤로 지금까지 소식을 모른다. 생존 여부도 모른다"고 밝혔다.

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서수남은 "세 딸도 20대였는데 다들 결혼적령기를 앞둔 나이인데 그렇게 돼서 결혼도 못 시키는 판이었다. 내가 무슨 죄를 지었나 싶었다"며 극단적 생각까지 했지만 자신을 위해 기도하는 어머니를 보며 마음을 다잡았다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com