공유, 눈치 좀 챙겨…송혜교 앞 이병헌 언급에 누리꾼 “이불킥할 듯”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공유가 송혜교 앞에서 이병헌을 언급해 뜻밖의 화제를 모으고 있다. 선배 배우와의 훈훈한 일화를 전했을 뿐이지만 두 사람의 22년 전 열애 사실이 소환되면서 온라인에서는 "공유 눈치가 없네", "집에 가서 이불킥할 듯"이라는 반응까지 나왔다.

최근 온라인에서는 유튜브 예능 '핑계고'에 출연한 공유와 송혜교의 대화 장면이 주목받고 있다.

지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '레트로는 핑계고'에는 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'의 주연 배우 공유와 송혜교가 출연했다. 유재석과 양세찬도 함께했다.

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문제의 장면은 공유가 참석한 넷플릭스 10주년 행사를 회상하는 과정에서 나왔다. 공유는 "시상식을 방불케 할 만큼 수많은 배우들이 왔다"며 "내가 나이가 들었나 싶었던 게 이정재 선배님과 이병헌 선배님이 있는 테이블에 아주 자연스럽게 가서 앉았다"고 말했다. 후배 배우들 사이에서는 정신이 없었지만 오히려 선배들과 함께하니 마음이 편했다는 것.

공유는 "예전에는 이정재 형이나 이병헌 선배님 근처에도 못 갔다. 너무 떨렸다"며 과거를 떠올렸다.

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이병헌과 나눈 대화도 구체적으로 전했다. 그는 "이병헌 선배님이 '드라마 잘 볼게. 노 작가님 어땠어?' 이런 얘기를 막 걸어주시는데 너무 안락하게 느껴졌다"고 밝혔다.

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공유는 나이가 들어도 선배들에게 칭찬받고 싶은 마음이 있다며 "가끔 아무것도 아닌데 툭 하고 칭찬받았을 때 울컥할 때가 있다"고 털어놨다. 그 순간 옆에 앉아 있던 송혜교에게 "잘하고 있어"라고 격려를 건넸다. 송혜교가 "고마워"라고 답하자 유재석은 "혜교야, 울컥했어?"라고 물었다. 송혜교는 울컥하지 않았다고 답해 웃음을 안겼다.

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온라인에서는 "공유 집 가서 후회했을 듯", "끝까지 눈치를 못 챈 것 같다", "이불킥 예약" 등의 반응이 나왔다.

한편 공유와 송혜교가 함께 출연한 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com