김명민, 경찰서장에 '삐끼'치다 파출소 연행 "1박2일 있다 풀려나"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김명민이 대학 시절 아르바이트를 하던 중 경찰서장에게 호객행위를 했다가 파출소에 연행된 황당한 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

최근 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 채널을 통해 '대학 시절 알바하다 파출소로 연행된 김명민?!'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 배우 김명민이 대학 시절 다양한 아르바이트를 하며 겪었던 에피소드를 털어놓는 모습이 담겼다.

이날 유재석은 김명민의 남다른 아르바이트 이력에 관심을 보였다. 유재석은 "대학 시절 아르바이트를 그렇게 많이 하셨다더라. 스키복 아르바이트가 기본급 60만 원인데 인센티브로 몇백만 원을 벌고, 사장님이 사업을 같이해 보자고 하셨다더라"라고 운을 뗐다.

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이에 김명민은 자신의 남다른 영업 비결을 공개했다. 그는 "제가 예전부터 사기 치면 잘할 것 같다는 이야기를 많이 들었다. 신뢰 있는 목소리와 어디로 치우치지 않은 얼굴 덕"이라며 "그걸 마음껏 이용한 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 당시 스키복 아르바이트를 하던 시절을 떠올리며 직접 상황 재현에 나섰다. 김명민은 "사장님, 스키복 사셨네요? 고글이나 액세서리 안 필요하시냐. 어울릴 만한 곳이 있는데 함께 가보시겠냐"라며 당시 손님들에게 건넸던 영업 멘트를 생생하게 재현했다.

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하지만 그의 적극적인 영업 방식은 예상치 못한 결과를 불러왔다. 김명민은 "그랬더니 저를 위아래로 훑어보시더니 덥석 제 손을 잡으셨다. '이놈 봐라. 이놈이 나한테 삐끼를 치네'라고 하면서 손을 끌고 가시더라"라고 당시 상황을 설명했다.

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알고 보니 그가 호객행위를 했던 상대는 다름 아닌 경찰서장이었다. 김명민은 "경찰서장님이시더라. 이태원 파출소로 갔다. 500m도 안 됐다"라고 밝혀 현장을 폭소케 했다.

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이에 유재석은 "법적으로 호객행위가 금지다. 잠깐 머물다 오셨다"라고 하자, 김명민은 "1박 2일"이라고 답해 또 한 번 웃음을 안겼다.

김명민은 당시 자신을 걱정해 준 아르바이트 사장님의 따뜻한 배려도 함께 전했다. 파출소에 머무는 동안 사장님이 치킨을 사식으로 넣어줬다는 것. 그는 "사장님이 치킨 넣어주시면서 '미스터 킴 걱정하지 마. 살다 보면 이런저런 일 다 있는 거다. 시간 금방 가'라고 하셨다"고 당시 사장님이 건넨 말을 떠올렸다.

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특히 김명민은 철창 사이로 건네받았던 치킨을 아직도 잊지 못한다고 밝혔다. 그는 "철창 사이로 넘어오는 사식을 잊을 수 없다. 밖에서 먹는 치킨과 너무 달랐다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

한편 김명민이 출연하는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 18일 수요일 8시 45분 방송된다.