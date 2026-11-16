문근영, 故김주혁 향한 그리움에 눈물 쏟았다..절친 차태현도 울컥

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[스포츠조선 조윤선 기자] 문근영과 차태현이 故 김주혁을 향한 그리움에 눈물을 쏟는다.

오늘(16일) 방송될 SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'(기획 정익승, 연출 안정현, 작가 모은설)에서는 세미파이널로 가는 관문, 3라운드 듀엣 미션이 진행되는 가운데 임바다와 파트너 참가자가 부른 '세월이 가면' 무대가 탑백귀들의 마음을 진하게 울릴 예정이다.

이날 참가자들이 뽑은 우승 후보 1위에 오른 임바다는 파트너와 함께 문근영의 플레이리스트 중 하나인 최호섭의 '세월이 가면'으로 듀엣 무대를 펼친다. 전 세대가 사랑하는 명곡을 새롭게 재해석한 두 참가자의 무대에 로이킴은 "최다 조회수 무대일 것"이라고 단언해 또 한 번 레전드 무대의 탄생을 예감케 한다.

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특히 '세월이 가면'은 안타까운 사고로 세상을 떠난 배우 故 김주혁이 작품에서 불렀던 곡이기에 그와 절친한 사이였던 차태현과 문근영은 무대를 보는 내내 눈물을 쏟아낸다고. 소중한 사람을 향한 차태현과 문근영의 그리움을 노래에 담아낼 '세월이 가면' 무대가 기대되고 있다.

그런가 하면 모두의 눈시울을 붉힐 임바다와 파트너 사이에 뜻밖의 불화설(?)이 번진다고 해 궁금증을 자극한다. 임바다가 무대를 준비하는 과정에서 모종의 이유로 파트너에게 "나랑 듀엣하는 게 싫은가?"라며 서운함을 느꼈다는 것. 과연 임바다를 서운하게 한 사람은 누구일지 관심이 집중된다.

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한편, 감성 보컬 김수아와 파워 보컬 한로이가 듀엣 '신의 한 수'를 결성, 색다른 시너지를 예고한다. 정재형의 최애 발라드 플레이리스트 중 한 곡을 부르게 된 두 사람은 노래와 어울리는 스토리텔링까지 준비하며 열정을 불태워 '신의 한 수' 팀의 듀엣 무대도 기다려진다.

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헛헛한 마음을 채워줄 참가자들의 따뜻한 하모니가 펼쳐질 SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'는 오늘(16일) 밤 10시에 방송된다.