서수남 "딸 사망에 전처 책임 커, 괴로워 술 많이 마시다 위출혈" ('새롭게하소서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 서수남이 세상을 떠난 딸 생각에 눈물을 보였다.

16일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 가수 서수남이 출연했다.

서수남의 전처는 빚 17억을 남기고 돌연 잠적했다. 이후 빚 독촉에 시달리며 딸 셋을 키운 서수남. 하지만 서수남에게는 더 큰 고통이 찾아왔다. 첫째 딸이 세상을 떠난 것.

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서수남은 "딸 아이가 죽은 게 자기 엄마 책임이 사실 많이 컸다. 어머니가 돌아가시고 딸이 할머니 산소를 자주 다니면서 그렇게 할머니를 좋아했다. 그런데 어느날 어머니 비석에 편지를 써놨는데 너무 가슴이 아프더라. 자기는 살고 싶지 않다더라"라고 밝혔다.

서수남은 "할머니를 많이 의지했나 보다. 자기 엄마에 대한 정신적인 피해를 내가 받은 것보다도 아내가 집을 나가면서 아이들한테 준 상처가 더 컸다. 내가 받은 상처는 아무것도 아니었고 아이가 너무 큰 상처를 받았다"며 "결국은 할머니에게 쓴 편지가 아니라 자신의 유언장이었다. 얼마 안 있다 죽었다"고 털어놨다.

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미국에서 결혼을 했지만 남편과 별거를 했다는 서수남의 큰딸. 서수남은 "별거하는 동안 우리 집에 있었는데 내가 야단을 많이 쳤다. '부부가 싸우고 살 수도 있는 문제고 힘든 일이 있을 수도 있는데 인간이 사는 게 다 그렇다. 너도 힘들겠지만 참아라' 하면서 미국으로 빨리 가라 했다"며 "어느날 병원에서 위독하다고 연락이 왔다. 빨리 가봐야겠다 하고 비행기 예약을 했는데 이튿날 딸이 사망했다고 연락이 왔다"고 밝혔다.

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사인은 위출혈. 서수남은 "괴로우면 술을 자주 마셨다"며 "부모가 죽으면 산에 묻고 자식이 죽으면 가슴에 묻는다는데 그날 인천공항에 유해가 왔다고 연락이 왔다. 상자를 받았는데 말로 표현을 못하겠다. 유골함을 받아 오는데 '차라리 내가 죽는 게 낫겠다. 이런 고통을 나한테 주나?' 하는 생각에 가슴이 미어지더라"라며 눈물을 보였다.

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wjlee@sportschosun.com