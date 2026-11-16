수지X이진욱 진한 멜로 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임' 12월 30일 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 멜로 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'(임선애 감독, 위드에이스튜디오·컴투스엔·매니지먼트 숲 제작)이 올해의 마지막 극장가를 장식한다.

관계가 끝난 뒤에도 쉽게 정리되지 않는 감정을 섬세하고 현실적으로 그려내며 올겨울 관객들에게 깊은 공감과 여운을 남길 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'이 오는 12월 30일 개봉을 확정 짓고 조찬모임 포스터와 메인 예고편을 공개해 눈길을 사로잡는다.

공개된 조찬모임 포스터는 아침 일곱 시, 이별을 마주한 사람들을 위한 특별한 모임에 참석한 사강(수지)과 지훈(이진욱)의 모습을 담아 눈길을 끈다. 두 사람의 담담한 표정에 서린 쓸쓸함은 아직 끝난 관계의 아픔에서 벗어나지 못한 이들의 마음을 짐작하게 한다.

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여기에 '모두가 마음껏 슬퍼하기 위해서 이곳에 왔는지도 모르겠어요'라는 카피는 두 사람이 각자 정리하지 못한 사연에 대한 궁금증을 자극하는 동시에, 이 조찬모임을 통해 어떤 변화를 맞이하게 될지 기대감을 높인다.

함께 공개된 메인 예고편은 관계를 끝내는 사강의 모습으로 시작한다. 자신만의 사연을 안고 조찬모임에 참석한 사강과 지훈의 모습이 교차하며, 낯선 모임에서 시작되는 두 사람의 특별한 이야기에 대한 호기심을 자극한다. 특히 지훈의 지난 관계의 흔적이 담긴 실연 기념품인 롤라이 카메라를 들고 자리를 나서는 사강과 자신의 물건을 되찾으려는 지훈의 모습이 이어지며, 우연히 뒤바뀐 실연 기념품을 계기로 두 사람 사이에 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금증을 증폭시킨다.

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여기에 '당신들은 어떤 사랑을 했나요?' '미련이었을까요?' 등 끝난 관계를 되돌아보게 하는 인물들의 현실적인 대사가 더해져 진한 공감과 여운을 자아낸다.

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수지는 관계가 끝난 뒤에도 쉽게 정리되지 않는 마음을 간직한 사강으로 변신해 복잡하고 미묘한 감정의 변화를 섬세한 눈빛과 표정으로 그려내며 몰입도를 높인다. 이진욱은 지나간 관계를 놓지 못한 채 자신의 진심을 되돌아보는 지훈의 내면을 절제된 감정 연기로 표현하며 설득력을 더한다. 서로 다른 방식으로 헤어짐을 받아들이는 두 사람의 모습이 펼쳐지는 가운데, 수지와 이진욱이 선보일 내밀한 감정 연기와 탄탄한 연기 호흡에 기대가 모인다.

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이처럼 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 누구나 한 번쯤 경험했을 헤어짐의 감정을 현실적이면서도 따듯한 시선으로 그려냈다. 수지와 이진욱의 밀도 높은 연기에 '69세' '세기말의 사랑'을 통해 인물의 내면과 관계를 깊이 있게 포착해 온 임선애 감독의 연출이 더해져, 올겨울 관객들에게 지나간 관계를 돌아보는 특별한 시간을 선사할 예정이다.

'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 헤어짐의 상처를 안고 모인 특별한 모임에서 두 남녀가 우연히 뒤바뀐 이별의 흔적을 찾아 나서며 진짜 이별과 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 수지, 이진욱, 유지태, 금새록 등이 출연했고 '69세' '세기말의 사랑'의 임선애 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 30일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com