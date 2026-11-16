‘현직 회계사’ 28기 정숙, 세무사 수석 AI 부정행위에 일침…“세법 100점? 불가능”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 정숙이 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 부정행위 사태에 분노했다. 10년 차 공인회계사인 그는 "세법 100점은 있을 수 없는 일"이라며 여섯 번의 도전 끝에 자격증을 취득했던 자신의 수험 생활까지 꺼냈다.

정숙은 지난 15일 자신의 SNS에 세무사 시험 수석 합격자의 점수가 실제로 가능한지 묻는 연락을 많이 받았다고 밝혔다.

그는 "상법이나 다른 과목은 100점이 나올 수도 있다. 하지만 세법 100점은 있을 수 없는 일이고 무조건 AI를 쓴 거"라고 답했다고 했다. 이후 의혹의 당사자가 부정행위를 인정하고 자수했다는 소식도 접했다.

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그는 "세법은 매년 개정되고 국세징수법처럼 세세한 내용은 아무리 오래 공부해도 다 외우고 살 수가 없다"며 "10년 차인 저도 아직 책을 펴 봐야 한다"고 설명했다.

수험생 시절은 더 고됐다고. 정숙은 세무사 1차 시험에는 두 차례 합격했지만 2차 시험은 응시하지 않았다. 공인회계사 1차 시험은 세 차례 통과했고 2차 시험에서는 다섯 번 고배를 마셨다. 여섯 번째 도전에서야 합격증을 손에 넣었다.

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그는 "중학교 수학부터 다시 다져 가며 힘들게 따낸 자격"이라며 "이건 묵묵히 버텨 온 다른 수험생들의 노력을 짓밟는 잔인한 행위라고 생각한다. 현직으로서 너무 속상하다"고 토로했다.

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이번 논란은 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 1차 시험 160문제 중 단 한 문제만 틀렸다는 사실이 알려지면서 시작됐다.

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A씨는 지난 15일 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험에서 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI로 부정행위를 저질렀다고 시인했다. 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식을 사용했다고 밝혔고 경찰에 자수서를 제출했다고 전했다.

시험장에 감독관 두 명이 배치됐는데도 부정행위가 적발되지 않았다는 사실이 알려지면서 국가자격시험 관리체계에도 비판이 쏟아졌다. 한국세무사회는 AI의 도움을 받을 수 없는 환경에서 수습 세무사들의 실력을 검증하는 새로운 평가체계를 도입하겠다고 밝혔다.

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정숙 역시 재발을 막을 제도적 보완을 주문했다. 그는 수험생들에게 "AI가 답을 알려 주는 시대라도 현장에서 고객의 숫자를 책임지는 건 결국 내가 쌓은 실력"이라는 메시지를 남겼다.

한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기에 출연해 상철과 인연을 맺었다. 두 사람은 재혼했고 최근 아들을 품에 안았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com