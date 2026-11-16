고수, 15년 만에 로맨스 복귀 앞두고 외모 망언.."내 비주얼 아쉬워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 약 15년 만에 로맨스 드라마로 돌아오는 고수가 외모 망언을 했다.

SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스(연출 이형민, 오송희 /극본 최지오 /제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스다.

극 중 고수는 이성 100%의 엘리트 본부장 박현태 역을 맡아 빈틈없는 카리스마와 어른 남자의 매력을 보여줄 예정이다.

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특히 이번 작품은 고수가 약 15년 만에 로맨스 드라마로 돌아온다는 점에서 관심을 모은다. 고수는 '나인 투 식스'에 출연을 결심한 계기에 대해 "박민영, 육성재 등 후배들과 같이 작품을 해보고 싶었다"라며 "섬세하게 감정을 표현해야 하는 로맨스 드라마에서 우리들의 앙상블은 어떨지, 또한 내가 연기하는 박현태라는 인물은 어떤 모습으로 그려질지 궁금했다"라고 밝혔다. 오랜만에 선보이는 로맨스 장르인 만큼 고수가 그려낼 새로운 얼굴과 배우들 간의 연기 호흡에 기대가 모인다.

'이성 100% 엘리트 본부장'이라는 캐릭터를 완성하기 위한 고수의 남다른 고민이 눈길을 끈다. 고수는 "오피스물은 시대를 반영한다. 요즘에 사람들이 어떤 리더를 원하는지에 대해 많이 고민했다"라고 설명했다. 이어 "오랜 회사 생활이 박현태를 감정보다 이성을 중시하는 인물로 만들었을 것"이라고 캐릭터를 분석한 후 "극 중 강이지의 업무 능력을 알아보고 신뢰를 보이는 장면 등에서도 현태의 태도와 감정이 자연스럽게 드러나도록 세심하게 접근했다"고 전해 그가 '나인 투 식스'에서 보여줄 '100% 엘리트 본부장'에 대한 기대감을 자아낸다.

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그런가 하면, 고수는 비주얼에 대한 뜻밖의 아쉬움(?)을 전해 웃음을 자아냈다. 그는 "이번 작품에서 내 비주얼이 살짝 아쉽다. 아름답고자 하는 욕심에는 끝이 없는 것 같다"라며 너스레를 떤 후 "극 중 현태가 오랜 해외 생활을 한 캐릭터라서 헤어스타일을 조금 길게 설정하고 의상에서도 타이를 착용하지 않는 등 자유로운 분위기를 담으려고 했다"라고 전했다. 정형화된 엘리트 본부장의 모습에서 벗어나 여유롭고 자유분방한 분위기를 더한 박현태가 어떤 매력으로 시청자들을 사로잡을지 궁금증을 자극한다.

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무엇보다 고수는 박민영과 육성재와의 호흡에 높은 만족감을 드러냈다. 그는 "박민영, 육성재와의 팀워크는 100점"이라고 자신감을 보이며 "촬영 현장이 재밌었다. 서로 밀고 당기는 관계성을 그려내는 작업이 즐거웠다"라고 전해 세 배우가 만들어낼 설렘과 두근두근한 관계성을 기대케 한다.

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특히 고수는 "극 중 육성재가 맡은 한선우와 내가 연기하는 박현태는 극단적으로 다른 매력을 갖고 있는 캐릭터"라며 "두 남자 중 한 사람을 선택해야 했던 박민영이 연기하는 강이지가 힘들었을 것"이라고 너스레를 떨었다. 이에 강이지를 고민에 빠지게 할 두 남자 한선우와 박현태의 극과 극 매력에 궁금증이 상승한다.

끝으로 고수는 작품을 향한 애정과 함께 촬영 현장에 대한 감사도 잊지 않았다. 그는 "'나인 투 식스'는 밝고 따뜻한 작품이라 촬영 현장도 긍정적이었다"라며 "모든 스태프와 배우들이 긍정적인 현장을 만들기 위해 노력했다. 모두 고생 많았고 고맙다"라고 전했다.

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솔직 유쾌한 답변으로 이성 100% 엘리트 본부장 '박현태'에 대한 기대감을 높인 고수가 '나인 투 식스'에서 보여줄 활약에 기대가 높아진다.

한편, SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 오는 11월 25일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.