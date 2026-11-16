[SC이슈]'음주운전' 고경표, 결국 활동 중단한다…"무책임했다" 사과(종합)

고경표. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고에 대해 사과하고 활동 중단을 선언했다.

고경표는 지난 15일 자신의 SNS에 '죄송합니다. 고경표입니다'라는 제목의 사과문을 올리고 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "예정된 활동을 모두 중단하겠다"고 밝혔다.

먼저 "새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다"며 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"고 사과했다.

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사고 당시 상황에 대해서는 "청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다. 차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈고, 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸다"고 설명했다.

이어 "두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨다. 제 잘못에 대해 책임지겠다고 다시 한번 죄송하다고 말씀드리고, 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸다"고 덧붙였다.

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고경표는 방송 관계자들에게도 사과했다. 그는 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"며 "저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송하다"고 했다.

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끝으로 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"며 "이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠다. 정말 죄송하다"고 거듭 고개를 숙였다.

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앞서 고경표는 14일 오전 3시 30분 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 0.15%로 알려졌다.

이번 사고로 고경표가 출연 중이거나 출연을 앞둔 방송 프로그램에도 불똥이 튀었다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드', '놀라운 토요일' 등은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 했다.

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실제 14일 방송된 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' MC로 김희선을 섭외하는 과정 등이 그려졌지만, 합격자 중 한 명인 고경표의 모습은 통편집됐다. 15일 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 역시 고경표의 단독 화면과 개인 발언을 상당 부분 삭제했다. 다만 여러 출연자가 함께 등장하는 장면에서는 고경표의 모습이 일부 노출됐다.

고경표 출연을 앞둔 tvN '놀라운 토요일'과 오는 29일 첫 방송되는 '보검 매직컬 2', 12월 2일 공개되는 티빙 '대탈출: 도시괴담'도 고경표의 출연 분량을 최대한 편집할 방침이다.

영화계에도 여파가 이어졌다. 영화 '원조x떡집' 배급사 쇼박스는 대응 방안을 논의 중이며, 오는 21일 예정된 고경표의 단독 팬미팅 역시 정상 개최 여부에 관심이 쏠린다.

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다음은 고경표 사과문 전문.

죄송합니다. 고경표입니다.

저는 11월 14일 새벽 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았습니다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었습니다. 새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드립니다.

술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼습니다. 제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다. 무책임한 행동이었습니다.

청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠습니다. 차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈습니다. 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸습니다.

두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨습니다. 화를 내셔도 드릴 말씀이 없는 상황이었는데 그렇게 말씀해 주시니 더 당황스럽고 죄송해서, 어디라도 숨고 싶은 심정이었습니다. 제 잘못에 대해 책임을 지겠다고, 다시 한번 정말 죄송하다고 말씀드리고 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸습니다. 영상에서 제가 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였습니다.

한동안 배우로서 앞으로 어떻게 해야 할지 몰라 마음이 복잡했던 때가 있었습니다. 그때 예능에 나가 사람들과 어울리고 웃으면서 저부터 힘을 많이 얻었습니다. 제가 나온 방송을 보고 힘든 하루였지만 잠깐이나마 걱정을 잊었다고 말씀해 주신 분들이 계셨습니다. 요즘 일하러 가는 하루하루가 참 기쁘고 감사했습니다.

그래서 지금 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 더 죄송합니다. 같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계십니다. 저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송합니다.

저에게 많은 힘이 되는 말을 건네주셨던 분들께 제가 큰 걱정과 실망을 드렸습니다. 오래 응원해 주신 팬 여러분, 저를 만나기 위해 시간을 내고 기다리신 분들, 제 작품과 방송을 봐주신 모든 분께 죄송합니다. 제가 한 일을 생각하면 저 자신에게 너무나도 화가 나지만, 그 마음에 머물러 있기보다 제 행동 때문에 놀라고 힘드셨을 분들께 다시 한번 제 말로 사과드리고 싶습니다.

경찰 조사에 성실히 임하겠습니다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠습니다. 예정된 활동은 모두 중단하겠습니다. 이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠습니다.

정말 죄송합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com