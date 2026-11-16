여에스더, 극단적 우울증 재발했나..'연매출 3천억' 회사 퇴사 선언 "오래 살고싶지 않아"(동상이몽)

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[스포츠조선 김소희 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 극심한 무기력감을 드러내며 회사 퇴사 의지까지 내비쳤다.

16일 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 측은 공식 채널을 통해 '홍콩의 풍경을 함께 보는 홍혜걸♥여에스더?! 의사 부부의 여행 중에 생긴 일'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 홍콩으로 여행을 떠난 여에스더와 홍혜걸 부부의 모습이 담겼다.

이날 홍혜걸은 홍콩 바다가 한눈에 들어오는 오션뷰 호텔에서 눈을 떴다. 그는 객실에서 내려다보이는 아름다운 풍경에 감탄하며 "너무 좋다. 내가 거금을 썼다"라고 만족감을 드러냈다. 하지만 함께 여행을 떠난 여에스더의 반응은 사뭇 달랐다. 여에스더는 호텔의 멋진 풍경에도 별다른 관심을 보이지 않은 채 곧장 침대에 몸을 눕혔다.

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이에 홍혜걸은 "왜 또 자"라며 아내를 깨웠지만, 여에스더는 꿈쩍도 하지 않았다. 오히려 "오늘은 룸서비스 먹을래요"라며 외출을 귀찮아하는 모습을 보였다. 홍혜걸은 "한국에서 올 때 (밖에 나가기로) 약속했잖아!"라며 서운함을 드러냈지만, 여에스더는 "무슨 약속이요?"라고 시큰둥하게 반응했다.

아내의 무기력한 모습에 홍혜걸의 걱정도 깊어졌다. 그는 "이번 여행은 그러면 안 돼. 너 그러다 정말 빨리 죽는다"라며 건강을 염려했다. 그러나 여에스더는 "내가 언제 오래 살고 싶다 그랬냐"라고 반문해 홍혜걸을 당황하게 했다.

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홍혜걸은 "너 말 그렇게 하면 안 된다. 여기까지 와서 이게 뭐냐. 호텔에 입원하러 왔냐"라고 속상한 마음을 감추지 못했다. 단순히 여행 중 외출을 두고 벌어진 실랑이를 넘어 아내의 건강 상태를 걱정하는 남편의 절박한 마음이 고스란히 드러난 대목이었다.

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이어 홍혜걸은 여에스더를 향해 "당신이 건강해야 많은 사람들이 행복하다. 통통이(애칭)가 한 살만 더 살아도 몇백억이 왔다 갔다 해"라며 아내를 설득했다. 하지만 여에스더의 반응은 더욱 단호했다. 굳은 표정으로 "오래 살고 싶지도 않고 돈 안 벌고 회사 그만둘 거야"라고 선언한 것.

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이에 홍혜걸은 "그러면 여길 왜 왔냐. 배달만 받아먹고 그러면 여기를 왜 오냐"라며 답답함을 토로했다. 여에스더는 이에 지지 않고 "나 호캉스하러 왔다"라고 받아쳐 두 사람의 티격태격하는 모습이 웃음을 안겼다.

아름다운 홍콩의 풍경을 만끽하기 위해 떠난 여행이지만, 정작 여에스더는 외출보다 휴식을 택했다. 특히 오래 살고 싶지 않다는 발언과 회사까지 그만두겠다는 선언은 예고 영상만으로도 궁금증을 자아냈다. 여에스더가 여행 중 이 같은 속내를 털어놓은 이유는 무엇일지, 남편 홍혜걸과의 대화가 어떤 방향으로 이어질지 관심이 쏠린다.

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여에스더와 홍혜걸 부부가 출연하는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'은 오는 17일 밤 10시 40분 방송된다.

한편 여에스더는 현재 연 매출 3000억원 규모로 알려진 건강기능식품 회사를 운영하고 있다. 하지만 오랜 시간 동안 극심한 우울증을 앓고 있다고 고백해 안타까움을 안겼다. 특히 약물 치료로도 호전되지 않아 전신마취를 동반한 전기경련치료를 총 28차례 받았다고 밝혔다.