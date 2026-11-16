31기 옥순, 마운자로 부작용 딛고 9kg 감량 "먹으면 토하는 수준"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 마운자로 부작용을 겪었다고 고백했다.

31기 옥순은 15일 자신의 다이어트 비법을 공유했다. 허리디스크가 터져 65kg까지 살이 쪘던 옥순은 최근 다이어트를 통해 9kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

옥순은 "항상 마르게 살다가 근 4년간 차곡차곡 살이 쪘기 때문에 저도 5kg 이상 감량한 다이어트는 처음이다. 매일 아침 체중계 잴 때마다 감량하는 재미도 있고 무엇보다 바지 입고 앉을 때 주섬주섬 뱃살 집어넣지 않아도 되는 게 제일 좋다"며 다이어트 후 만족감을 드러낸 옥순.

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옥순은 매일 운동하고 식단 관리도 철저히 했다며 이를 자세히 공유했다. 마운자로도 맞았다는 옥순은 "65kg에서 61kg으로 약 4kg 감량했다. 소화불량과 구토 증상이 너무 심해서 처방받은 4주만 사용하고 중단했다. 거의 제대로 먹지도 못하고 먹으면 토하는 수준"이라고 부작용을 고백하기도 했다.

56kg까지 감량에 성공한 옥순은 "52kg 감량한 뒤 어떻게 유지할지 식단과 운동 방법을 고민하고 있다. 세상은 날씬해지면 조금 더 친절하다"고 덧붙였다.

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한편, '나는 솔로' 31기 옥순은 31기 영호와 최종 커플이 되었으나 순자 따돌림 의혹으로 질타를 받으며 영호가 운영하는 치과까지 '별점 테러'를 받는 등 피해를 받았다. 방송 후 두 사람은 결별 소식을 알렸으나 이후 두 사람의 커플 사진이 유출되며 논란이 일었다. 이에 옥순은 자신의 실수로 유출된 사진이라며 영호와의 결별을 공식화했다.

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wjlee@sportschosun.com