'100일의 거짓말' 진선규, 비열하다 비열해..구국단 김현주X이무생 숨통 쥐고 도발

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진선규가 구국단을 잡아들이기 위한 섬뜩한 심리전을 펼쳐 시청자를 얼어붙게 만들었다.

지난 15일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출) 12회에서 사토 신이치(진선규)는 소란(김현주)과 필립(이무생)을 관저 만찬에 초대했다. 그는 두 사람을 환한 미소로 맞았지만, 관저 곳곳에는 권총을 소지한 경찰들이 사용인으로 위장해 있었다.

필립이 관저를 먼저 둘러보려 하자 사토는 "내가 오늘을 위해 귀한 술을 준비했소. 식사부터 하시지"라며 그들을 식당으로 이끌었다. 필립이 다시 서재 쪽으로 향하려 할 때도 "방금 말씀드리지 않았소? 내가 준비한 게 있다고 말이오"라며 자리를 벗어나려는 움직임을 막았다.

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식사가 시작되자 사토는 추탕두붓국 이야기를 꺼냈다. 뜨거운 물을 피해 두부 속으로 파고든 미꾸라지가 결국 그 안에서 익어버린다고 설명한 그는 "부인은 이해가 되시오?"라며 소란의 반응을 살폈다. 이어 계암리에서 공수한 떡을 집어 들고 13년 전 그곳에서 벌어진 일을 하나씩 꺼냈다. 딸에게 총이 겨눠진 순간에도 동지들의 이름을 밝히지 않았던 한 남자의 이야기였다.

사토는 소란을 향해 손가락으로 총을 겨누는 시늉을 하면서도 미소를 잃지 않았다. 그 남자가 딸을 잃고서야 입을 열었다는 이야기를 들려준 뒤에는 "참 허무한 일 아니오"라며 그의 선택을 조롱했다. 소란이 "천망회회 소이불루"라며 악행에는 반드시 대가가 따른다는 뜻을 전하자, 사토는 "자기 분수를 모르고 나섰다간 하늘의 그물에 먼저 걸리는 건 자기 자신이 되는 법이오"라고 되받았다. 진선규는 소란의 말을 듣고 잠시 뜸을 들인 뒤 낮은 목소리로 경고를 건넸다. 딸을 잃은 아버지의 고통까지 태연히 입에 올리는 사토의 잔혹함은 시청자의 분노를 끓어오르게 했다.

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만찬이 이어지는 동안 사토가 준비한 체포 계획도 드러났다. 앞서 후쿠다(김중희)에게 금서희를 체포하라고 지시한 그는 증거가 부족하다는 말에 "금서희란 이름 자체가 증거다"라고 단언했다. 금석중의 아내가 죽은 딸의 이름을 가경(김유정)에게 붙여줬다는 사실에서 두 사람의 관계를 짚어낸 사토는 금서희의 체포 소식에 소란과 필립이 어떤 반응을 보이는지 살피려 했다.

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두 사람 앞에서 금서희가 밀정인 것 같다며 체포 소식을 알린 사토는 이들의 자택까지 수색하겠다고 통보했다. 이어 "어차피 두 분은 이 일과 상관없지 않으시오?"라고 태연하게 묻더니, 이내 날카로운 눈빛으로 "아닌가. 상관이 있으신가?"라고 되물었다. 진선규는 짧은 순간 말투와 시선을 바꾸며 상대의 작은 반응도 놓치지 않으려는 사토의 집요함을 드러냈다.

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그러나 후쿠다가 데려온 여자의 얼굴이 드러나자 사토는 분노했다. 그가 기다리던 가경 대신 눈앞에 나타난 사람은 야마다(코우리 유카)였다. 다시 울린 전화벨에 앞서 기송자를 열었을 때 소란과 필립이 보인 반응을 떠올린 사토는 두 사람이 자신을 겨냥한 암살 계획에 가담했음을 알아챘다. 곧이어 딸 하나코(오오이 키코)가 서재에 있다는 사실을 깨닫고 자리에서 벌떡 일어났다. 소란과 필립도 서재로 뛰쳐나갔고, 사토가 문 앞에 다다른 순간 눈앞에서 기송자가 폭발했다.

진선규는 긴 만찬을 장악하던 사토의 여유부터 계획이 어긋나자 치밀어 오른 분노, 딸의 위기를 직감한 순간의 다급함까지 촘촘하게 그려냈다. 한 아버지의 상실을 두고 "참 허무한 일 아니오"라고 말했던 사토가 자기 딸이 있는 서재로 다급히 달려가는 모습은, 그가 타인의 고통을 얼마나 가볍게 여겨왔는지 선명하게 드러냈다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com