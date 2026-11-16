성시경이 절대 음주운전 안하는 이유...'고경표 만취 사고'에 재소환

성시경(왼쪽), 고경표

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고경표의 음주운전 사고가 알려진 가운데, 평소 술을 즐기는 연예인으로 유명하면서도 음주운전에 대해서는 확고한 원칙을 밝혀온 가수 성시경의 과거 발언이 다시 관심을 받고 있다.

성시경은 지난 2023년 12월 유튜브 채널 '돕고사는 문천식'에 출연해 악성 댓글에 관한 생각을 전했다. 당시 그는 자신을 비난하는 사람들에게 휘둘리기보다는 스스로 떳떳하게 살아가겠다는 뜻을 내비쳤다.

특히 음주운전에 관해서는 단호한 태도를 보였다. 성시경은 "저는 못 죽겠다. 걔네(악플러)가 행복해할까 봐"라고 말한 뒤 "음주운전 같은 건 절대 안 한다. 음주운전 하면 그 악플러들이 얼마나 행복하겠냐. 음주 운전이 걸리면 '성시경 드디어 잡혀가는구나'하고 좋아하지 않겠나"라고 이야기했다. 자신을 비난하는 사람들에게 또 다른 공격의 빌미를 주고 싶지 않다는 취지의 발언으로 보인다.

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이후에도 성시경은 음주운전에 대한 약속을 언급했다. 2025년 자신의 유튜브 콘텐츠 '먹을텐데'에서는 "팬들한테 음주 운전으로 잡혀가진 않겠다고 약속했다"고 밝히기도 했다.

반면 최근 고경표는 음주운전으로 논란에 휩싸였다. 그는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 상태로 승용차를 운전하다 청소차와 부딪히는 사고를 냈다. 출동한 경찰이 음주 측정을 진행한 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 초과한 것으로 확인됐다. 당시 차량에는 동승자가 없었던 것으로 전해졌다.

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사건이 알려진 뒤 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 사과했다. 소속사는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 향후 내려지는 처분을 받아들이고 피해 복구를 포함한 책임을 다하겠다고 전했다.

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고경표 역시 직접 사과문을 발표했다. 그는 "음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다"고 자신의 잘못을 인정했다. 이어 새벽 시간에 일하던 사람들에게 위험을 끼친 점에 대해 사과하고, 자신을 믿고 작품을 함께한 제작진과 동료들에게도 미안한 마음을 전했다.

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또한 "예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 밝히며 이번 일에 대한 책임을 지겠다는 입장을 내놨다.

고경표의 사고 이후 그가 출연하는 방송 프로그램과 공개 예정작에도 영향이 이어졌다. MBC '놀면 뭐하니?', tvN '놀라운 토요일' 등은 출연 장면을 최대한 편집하겠다는 방침을 전했으며, '식스센스: B사이드' 역시 편집 작업에 들어간 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com