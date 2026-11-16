김준호, 만삭 ♥김지민을 운전석에?…“운전 좀 배우세요” 뭇매

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 김준호가 임신 중인 아내 김지민의 운전 영상 때문에 뜻밖의 잔소리를 듣고 있다. 과거 "내 꿈은 뒷좌석에 앉는 회장"이라고 밝혔던 그의 발언까지 다시 주목받았다.

김지민은 지난 15일 자신의 SNS에 "겨울 여행은 동해시죠! 묵호 핫한 거 아시죠? 현지인 가족 나들이~!! 가본 곳은 무조건 또 간다!"라는 글과 함께 여행 영상을 공개했다.

부부는 기차를 타고 강원 동해시 묵호로 향했다.

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그런데 차에 올라탄 두 사람의 모습이 예상치 못한 반응을 불러왔다.

운전석에 앉은 사람은 임신 중인 김지민이었다. 호피무늬 외투를 입고 선글라스를 머리 위에 얹은 김지민은 직접 운전대를 잡았다. 김준호는 모자와 선글라스를 착용한 채 조수석에 앉아 있었다.

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김지민은 동해 어달삼거리 인근의 바다를 바라보며 "동해가 너무 좋다"고 말했다. 김준호 역시 "나도 좋다. 자기가 태어난 곳이잖아"라며 아내의 고향을 향한 애정을 드러냈다.

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두 사람은 김지민의 가족들과 만나 식사도 했다. 여행지를 둘러보고 맛집을 찾아다니는 평범한 가족 나들이였지만 누리꾼들의 시선은 운전대를 잡은 김지민에게 향했다. 김지민이 내년 2월 초 첫아들 출산을 앞두고 있기 때문이다.

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영상을 본 누리꾼들은 "준호님, 이제 운전 좀 하세요", "준호 씨 이제 운전 좀 배워야지", "운전 연수라도 받으세요"라며 김준호에게 잔소리를 쏟아냈다.

김준호의 과거 발언도 소환됐다.

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그는 SBS '미운 우리 새끼'에서 운전면허증은 있지만 실제 운전을 하지 않는다고 털어놓은 바 있다. 당시 김준호는 "면허증은 딴 적이 있는데 운전을 한 적이 없다"며 "내 꿈은 뒷좌석에 앉아서 타는 회장"이라고 밝혔다.

김지민도 "가끔 내 차를 탈 때도 뒷좌석에 앉는다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

김준호와 김지민은 2022년 공개 열애를 시작해 지난해 7월 결혼했다. 김지민은 결혼 1년 만인 올해 7월 첫 시험관 시술에 성공했다며 임신 소식을 전했다. 두 사람은 내년 2월 첫아들을 품에 안을 예정이다. 태명은 '두릅이'다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com