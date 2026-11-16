'7살 연상연하' 한효주♥공명, 실제 연인인 줄 알았는데..알고 보니 드라마 홍보

한효주(왼쪽), 공명

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[스포츠조선 박아람 기자] 한효주와 공명이 7살 나이 차이를 뛰어넘은 연상연하 커플로 화제를 모았지만, 실제 열애가 아닌 드라마 홍보를 위한 설정으로 밝혀졌다.

1987년생 한효주와 1994년생 공명은 7살 차이로, 두 사람이 커플로 묶였다는 소식이 전해지자 온라인에서도 다양한 반응이 나왔다. 한효주의 차분하면서도 고급스러운 이미지와 공명의 부드럽고 친근한 매력이 조화를 이루면서 의외로 잘 어울린다는 평가가 이어졌다. 두 사람의 투샷만으로도 로맨스 작품에 대한 기대감을 높였다는 반응이다.

관심이 커지면서 두 사람이 과거 방송이나 인터뷰에서 공개했던 연애 스타일에도 시선이 향했다.

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한효주는 외모나 조건보다는 함께 있을 때 긍정적인 영향을 주는 사람에게 호감을 느낀다는 취지의 이야기를 한 바 있다. 특히 힘든 하루를 보낸 뒤에도 편안함을 느낄 수 있는 상대, 서로의 생각을 깊이 있게 나눌 수 있는 관계를 중요하게 생각하는 것으로 알려졌다.

공명 역시 이상형을 특정한 기준으로 정해두기보다는 처음 마주했을 때의 느낌과 자연스럽게 형성되는 감정을 중요하게 여긴다고 밝혔다. 서로에게 애정을 표현하는 데 솔직하고, 평범한 일상 속 작은 즐거움까지 함께 누릴 수 있는 관계를 선호하는 모습이다.

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이처럼 두 사람의 과거 발언까지 관심을 얻으면서 실제 커플 탄생을 기대하는 분위기가 형성됐지만, 반전이 있었다. 열애 소식처럼 퍼진 내용은 실제 사생활과 관련된 이야기가 아니었다. 오는 12월 11일 공개 예정인 MBC 드라마 '너의 그라운드'의 홍보를 위해 기획된 마케팅이었다.

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이번 홍보는 작품 속 두 사람의 로맨스를 현실의 연애 소식처럼 느끼도록 연출한 것이 특징이다. 시청자들이 실제 열애로 받아들일 정도로 자연스러운 설정을 활용해 드라마에 대한 궁금증을 키웠다.

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한편 '너의 그라운드'는 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 마주한 첫사랑의 이야기를 그리는 청춘 로맨스다. 한때 꿈을 향해 달리던 야구선수가 예상치 못한 좌절로 멈춰 선 이후, 변호사 출신 에이전트를 만나 새로운 도전을 시작하는 과정을 담는다. 과거의 인연과 다시 시작되는 감정이 작품의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

tokkig@sportschosun.com