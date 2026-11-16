여에스더 "♥홍혜걸과 이혼하겠다"..'연매출 3천억' 회사도 매각 결심(동상이몽)

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[스포츠조선 김소희 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸의 발언에 발끈하며 이혼까지 언급하는 초강수를 뒀다.

16일 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 측은 공식 채널을 통해 '여행 기념 3천만 원 플렉스한 3천억 CEO. 홍혜걸의 망언에 이혼 언급하는 여에스더?!'라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 홍콩으로 여행을 떠난 여에스더와 홍혜걸 부부가 현지에서 특별한 추억을 만드는 모습이 담겼다.

이날 홍혜걸은 아내를 위한 깜짝 이벤트를 준비했다. 그는 "우리 여에스더를 공주님으로 만들어드리겠다. 기대하시라"라며 자신만만한 모습을 보인 뒤 한 가게로 향했다.

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홍혜걸이 도착한 곳은 다름 아닌 치파오 대여숍이었다. 그는 직원에게 "우리 아내를 여왕으로 만들어 달라"라고 부탁하며 아내를 위한 특별한 변신을 예고했다. 잠시 후 여에스더는 진한 녹색 치파오를 입고 등장해 눈길을 끌었다.

그런데 의상을 갈아입고 나온 여에스더의 관심은 남편이 준비한 이벤트보다 자신의 액세서리에 쏠려 있었다. 그는 귀에 착용한 진주 귀걸이를 자랑스럽게 내보이며 "이거 안 보이냐"라고 물었다.

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이에 홍혜걸은 뒤늦게 귀걸이를 발견하고 "어? 이게 뭐야. 진주? 어디서 났냐"라고 물었다. 여에스더는 "이번 여행 오기 전에 샀다. 미키모토 남양 진주다"라고 설명했다. 여에스더가 착용한 제품은 고가의 진주 주얼리로 유명한 명품 브랜드의 제품이었다.

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뜻밖의 고가 주얼리 구매 사실을 알게 된 홍혜걸은 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 "그런 거 살 때 나한테 말해야지"라며 아내를 타박했다. 하지만 여에스더 역시 물러서지 않았다. 그는 "혜걸 씨는 자전거 살 때 나한테 말하고 사냐"라고 반문하며 남편의 소비 습관을 지적했다.

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이어 "나 돈 안 쓴다. 이번에 보석에 돈 좀 썼다. 혜걸 씨 자전거는 1200만 원짜리 아니냐"라고 받아쳤다. 남편의 고가 자전거 구매를 언급하며 자신의 소비 역시 문제 될 것이 없다는 입장을 내세운 것.

홍혜걸은 "사지 말란 뜻은 아니다"라며 해명에 나섰다. 그러면서도 "우리가 항상 이야기하던 인생관, 철학이 있지 않냐. 보석은 입문하는 순간 한 달에 몇천억을 쓸 수 있는 게 보석"이라고 주장했다.

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홍혜걸의 발언에 여에스더는 결국 "그럼 먼저 이혼하겠다. 혜걸 씨가 그렇게 상처받는다면 회사를 매각하겠다"라고 선언해 모두를 놀라게 했다. 남편의 지적에 이혼은 물론 자신이 일군 회사까지 매각하겠다는 파격적인 발언을 내놓은 것.

한편 여에스더와 홍혜걸 부부가 출연하는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'은 오는 17일 밤 10시 40분 방송된다.