"AI 대책 없으면 수능 연기해야"...일타강사 유대종, 작심발언

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 채널A '티처스3'에 출연 중인 국어 일타강사 유대종이 수능을 사흘 앞두고 '시험 연기'라는 초강수를 꺼냈다. AI 안경 등 첨단 기기를 악용한 부정행위를 막을 확실한 대책이 없다면 시험 일정을 미뤄야 한다는 주장이다.

유대종은 16일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 2027학년도 대학수학능력시험의 공정성 문제를 지적했다.

그는 "저는 아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔고 대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다"고 운을 뗐다.

Advertisement

그는 "악의적인 누군가가 편법과 위법 행위로 좋은 점수를 쉽게 받을 수 있는 상황이라면 그러한 모든 행위는 반드시 차단되어야 한다"고 강조했다.

교육당국을 향한 요구는 단호했다. 유대종은 정부와 교육 관계자들에게 16일 안으로 AI 안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 막을 강력한 대책을 마련해 달라고 촉구했다.

Advertisement

급기야 수능 연기 가능성까지 언급했다. 그는 "만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 주장했다.

Advertisement

다만 수험생들에게는 기존 일정을 기준으로 준비하라고 당부했다. 유대종은 "우리 수험생들은 기존 일정인 11월 19일에 맞춰 본인의 루틴을 흔들림 없이 유지하시길 바란다"고 말했다. 또 "일희일비하지 말고 멘탈을 지키라. 불법을 저지른 자는 그에 대한 처벌을 어떻게든 반드시 받을 것이며, 정정당당한 여러분은 언제나 틀리지 않았다"고 응원했다.

Advertisement

유대종의 작심 발언은 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 자백으로 수험가가 발칵 뒤집힌 상황에서 나왔다.

제63회 세무사 시험 수석 합격자는 지난 15일 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영하고 생성형 AI를 이용해 답을 얻는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 시인했다.

Advertisement

감독관이 배치된 시험장에서도 적발되지 않았다는 사실이 알려지자 사흘 앞으로 다가온 수능에서도 비슷한 일이 벌어질 수 있다는 우려가 커졌다.

입시 유튜버 미미미누 역시 전날 생방송에서 교육당국의 실질적인 대책을 요구하다 눈물을 보였다.

한편 유대종은 채널A '티처스3: 재수전쟁'에서 정승제, 김지영과 함께 출연해 재수생들의 입시 도전을 돕고 있다.

Advertisement

이하 유대종 게시글 전문.

안녕하세요.

국어 강사 유대종입니다.

저는 아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔습니다.

그리고, 대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 합니다.

땅도 다소 작고, 천연 자원도 부족한 대한민국임에도

작금의 대한민국을 성공으로 이끌었던 것은,

비록 학벌열에 가까웠더라도,

가르치고 배운다는 열정, 그리고 그 열정을 바탕으로 내가 살아가는 삶의 지평을 바꿀 수 있다는

믿음과 가능성에 기반한 누군가의 교육열이었을 것입니다.

안타깝게도 오늘날 대한민국에서는 '개천에서 용이 나던' 시대가 지나가고 있습니다.

다소 기울어진 운동장에서 자신의 전투를 해야 하는 아이들을 보면 속상할 때가 많습니다.

제가 언제나 제 교재 가격을 비싸게 책정하지 않았던 이유도, 누군가에게는 부모님의 지원으로 편하게 산 책이지만,

누군가에게는 고된 아르바이트를 해서 힘들게 모은 돈으로 마련한 책일 것이기 때문입니다.

그러나 악의적인 누군가가 편법과 위법 행위로 좋은 점수를 쉽게 받을 수 있는 상황이라면, 그러한 모든 행위는 반드시 차단되어야 합니다.

정부 빛 교육 관계자는 반드시 금일(11.16일) 중으로,

AI 안경, 소형 카메라 등을 이용한 부정행위로 불공정이 조장되는 일이 없도록 대책을 강력하게 마련해 주시길 바랍니다.

만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com