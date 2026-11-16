'문무' 양현민, 범접 불가 카리스마…대본 찢고 나왔다

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 양현민이 '문무'에서 서슬 퍼런 카리스마를 보여줬다.

KBS2 대하드라마 '문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)가 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변이라는 거대한 서사의 문을 연 가운데, 당 태종 이세민 역으로 합류한 배우 양현민이 첫 등장부터 독보적인 존재감을 각인했다. 장르를 불문하고 탄탄한 연기 공력을 다져온 양현민은 선 굵은 눈빛으로 이세민의 맹렬한 야욕을 무게감 있게 그려냈다.

15일 방송된 2회에서는 당나라 대신들이 천하통일을 경하하며 환호하는 가운데, 황상에 앉은 이세민의 묵직하고 서늘한 얼굴이 시청자들을 숨죽이게 만들었다. 양현민은 "지도에 나라가 남았는데, 어찌 천하통일인가?"라며 고구려를 향한 정복욕을 드러낸 이세민의 모습을 단단한 연기 내공으로 밀도 있게 그려냈다.

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이어 수나라의 패망을 언급하며 고구려 정복을 만류하는 책사의 간언에, 이세민은 "수 양제가 못했으니 짐도 못한다? 내가 고건무를 이기지 못한다는 말인가"라며 번뜩이는 살기를 내뿜었다. 묵직한 저음과 팽팽한 눈빛으로 당 황제의 위엄 그 자체를 완벽히 보여준 양현민의 열연이 보는 이들의 긴장감을 끌어올렸다.

이렇듯 양현민은 냉철한 전략가이자 거대한 야욕을 품은 이세민의 얼굴을 빚어내며 시청자들의 심장을 쫄깃하게 만들었다. 그간 스크린과 안방극장을 오가며 쌓아온 노련한 캐릭터 소화력과 무게감 있는 호흡으로 대륙을 호령하는 천자의 면모를 묵직하게 형상화한 것. 특히 그동안 쉽게 접하지 못했던 양현민의 거친 질감의 목소리가 이세민의 압도적인 존재감을 완성하며 몰입도를 더욱 높였다.

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첫 등장부터 당 황제의 위압감을 제대로 보여준 양현민이 앞으로 그려낼 이세민의 냉혹한 야욕과 행보에 기대감이 최고조로 치닫고 있다.

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한편, 양현민이 출연하는 KBS2 대하드라마 '문무'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com