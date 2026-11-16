김신영, 큰맘 먹고 수영 시작했는데...뜻밖의 굴욕 "나만 걸어 다녀"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김신영이 수영에 도전 중이라고 밝혔다.

14일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 말미에는 수영 배우기에 나선 김신영의 모습이 공개됐다.

김신영은 "내가 가장 못하는 걸 시작해 보자고 생각해서 수영을 다니고 있다"고 밝혔다.

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실내 수영장을 찾은 김신영은 수업에 앞서 수영장 선배들과 반갑게 인사를 나눴다. 선배들은 김신영을 보자 춤까지 추며 격하게 반가움을 드러냈고, 김신영은 박수로 화답했다.

현재 '걷기반'에서 수업받고 있다는 김신영은 "걷기반이라고는 하는데 나만 걷더라"고 털어놨다.

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발차기부터 차근차근 배우고 있다는 그는 "지금은 밑바닥이지만 계속하는 꾸준함에는 무조건 힘이 있다고 믿는다"고 말했다.

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이어 "수영 대회에 나가서 플래카드 한번 걸리고 싶다"며 "꾸준한 게 답"이라고 강조했다.

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수영을 마치고 집으로 돌아온 김신영은 피자를 먹은 뒤 2차로 김치 칼국수까지 즐기며 폭풍 먹방을 선보였다.

또한 "하나에 꽂히면 미친다. 사람 욕심은 끝도 없다"고 말한 뒤 커다란 대야를 들고 화장실로 향해 궁금증을 자아냈다.