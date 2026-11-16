구혜선, 1만3천원 헤어롤 완판하더니..겹경사 터졌다 "혁신특허 기술대상 수상"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 구혜선이 직접 발명한 친환경 헤어롤 '쿠롤'로 2026 혁신특허 기술대상을 수상하며 발명가이자 사업가로서 존재감을 드러냈다.

구혜선은 16일 자신의 계정에 "펼치는 헤어롤 '쿠롤'이 2026 혁신특허 기술대상을 수상하였습니다. 낮은 자세로 열심히 일하겠습니다. 필승!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 '2026 혁신특허 기술대상' 상패를 들고 인증 사진을 남긴 구혜선의 모습이 담겼다. 특히 상패에는 생활·디자인 부문 수상자로 '스튜디오 구혜선'이 명시돼 있어 눈길을 끌었다. 배우라는 본업을 넘어 직접 개발한 제품으로 수상의 영예까지 안으며 남다른 행보를 이어가고 있는 것.

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구혜선은 평소 사용하던 헤어롤의 보관과 관리가 불편하다는 점에 착안해 '쿠롤'을 직접 개발했다. 일상에서 느낀 작은 불편함을 아이디어로 발전시켜 제품화한 데 이어 관련 특허까지 취득하며 본격적인 발명가의 길에 들어섰다. 이후 벤처기업 스튜디오 구혜선의 대표로 활동하며 제품 개발과 사업 확장에 힘을 쏟고 있다.

특히 해당 제품은 재활용이 가능한 친환경 소재를 활용한 헤어롤로, 특허 취득에 이어 면세점 입점에도 성공하며 관심을 모았다. 다만 개당 1만3000원이라는 가격이 알려지면서 일각에서는 일반적인 헤어롤에 비해 가격대가 다소 높다는 반응도 나왔다.

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이에 구혜선은 지난 7월 18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 제품 가격에 대한 생각을 직접 밝혔다. 그는 "저희 제품이 가격이 좀 있는 편인데 공장식 가공이 어렵다. 모두 수작업으로 제작하고 4차 가공까지 거쳐야 한다"고 설명했다. 대량 생산이 쉽지 않은 제작 방식과 여러 차례의 가공 과정이 가격에 반영됐다는 설명이다.

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이러한 설명과 함께 제품의 판매 성과도 주목받고 있다. '쿠롤'은 온라인 판매에서 완판을 기록했으며, 누적 판매량도 3만 개를 넘어선 것으로 전해졌다. 독특한 제품 아이디어와 친환경 소재, 차별화된 제작 방식 등을 앞세워 소비자들의 관심을 끌며 사업적으로도 의미 있는 성과를 거둔 셈이다. 특허 취득과 면세점 입점에 이어 판매 성과, 이번 수상까지 더해지면서 구혜선의 사업가 행보에도 더욱 관심이 쏠린다.