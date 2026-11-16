"내가 누구게?"…유명 래퍼, 얼굴 가린 깃털 모자에 파격 코르셋 화제

사진출처=카디 비 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 여성 래퍼 카디 비(Cardi B, 34)가 얼굴을 가리는 거대한 흰색 깃털 모자를 쓰고 할리우드 자선행사에 등장해 화제를 모았다.

파격적인 패션으로 시선을 사로잡은 그녀는 이날 무대에도 올라 열정적인 공연을 펼쳤다. 스트리퍼로 일했던 과거와 절도 경험 등을 포함한 자신의 인생사를 공개하는 다큐멘터리도 제작 중인 것으로 알려졌다.

더 선 등 외신들에 따르면 카디 비는 지난 14일(현지시각) 미국 로스앤젤레스에서 열린 '베이비투베이비(Baby2Baby) 갈라'에 참석했다.

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이날 카디 비는 몸매를 강조한 코르셋 스타일의 상의와 깊게 파인 네크라인이 특징인 드레스에 얼굴 대부분을 가리는 커다란 깃털 장식을 더했다. 모자가 얼굴을 가릴 정도로 독특한 모습에 행사장을 찾은 사람들 사이에서는 누가 모자 속에 있는지를 두고 추측이 이어졌다.

카디 비는 이후 깃털 모자와 코르셋 의상 대신 비즈 장식이 들어간 드레스로 갈아입고 무대에 올랐다. 특유의 화려한 퍼포먼스로 행사 분위기를 달궜다.

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이날 행사에는 팝스타 케이티 페리도 참석했다. 페리는 남자친구인 저스틴 트뤼도 전 캐나다 총리와 동행했다.

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배우 엘리자베스 헐리는 가수 빌리 레이 사이러스와 함께 참석했다. 배우 데미 무어는 이날 '기빙 트리 어워드(Giving Tree Award)'를 받았다. 이 상은 어려운 환경에 놓인 어린이들의 삶을 개선하기 위해 영향력을 행사한 여성에게 수여되는 것으로 전해진다.

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베이비투베이비 갈라는 빈곤층 어린이들에게 기저귀와 분유, 의류 등 기본적인 생필품을 지원하기 위해 매년 열리는 자선행사다.

한편 카디 비는 자신의 파란만장한 인생을 다룬 다큐멘터리 제작 소식으로도 관심을 끌고 있다.

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다큐멘터리에는 가난했던 어린 시절부터 세계적인 스타로 성장하기까지의 과정이 담길 것으로 보인다. 특히 스트리퍼로 일하던 시절 손님들의 돈을 훔쳤던 경험 등 그동안 공개하지 않았던 과거도 털어놓을 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com