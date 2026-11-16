곽선영, '크래시2'로 더 강력해져 돌아온다

사진 제공=KT스튜디오지니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽선영이 '크래시2 : 분노의 도로'를 통해 한층 강력해진 매력으로 돌아온다.

곽선영이 16일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')를 통해 다시 안방극장에 찾아간다. 매 작품 장르와 캐릭터에 맞춰 다채로운 열연을 보여준 그가 이번에는 한층 더 시원한 질주를 예고해 예비 시청자들의 기대감이 증폭되고 있다.

그동안 곽선영은 인상적인 연기력으로 캐릭터를 소화하며 시청자들의 사랑을 받아왔다. 먼저 폭발적인 인기를 끌었던 tvN '슬기로운 의사생활'에서는 육군 소령 이익순 역으로 분해, 능청스러운 매력과 섬세한 감정 연기를 오가며 호평받았다. 이어 글로벌 흥행 신드롬을 일으킨 디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙'에서는 장주원(류승룡)의 삶을 바꾼 첫사랑 황지희 역을 맡아 인물의 서사를 설득력 있게 풀어내 몰입도를 높였다. 그런가 하면, ENA '허수아비'에서는 기자 서지원 역을 맡아 사건의 진실을 끝까지 추적하는 정의로운 면모를 그려냈고, 눈빛, 표정에 냉철하면서도 묵직한 카리스마를 담아낸 열연에 힘입어 '제17회 코리아드라마어워즈' 우수연기상 여자 부문을 수상하는 쾌거를 얻기도 했다.

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이처럼 독보적인 필모그래피를 구축해온 곽선영이 '크래시2'로 또 하나의 의미 있는 작품을 남길 예정이다. '크래시2'는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 시즌으로, 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결하는 이야기를 그린 작품.

곽선영은 지난 시즌에 이어, T.C.I 팀의 핵심 멤버이자 거침없는 행동력을 지닌 반장 민소희 역으로 활약한다. 그는 형사로서 타고난 순발력은 물론, 실전으로 다져진 무술 실력과 운전 실력까지 겸비한 인물이다. 시즌1에서 캐릭터 특유의 당찬 매력과 통쾌한 액션을 선보인 곽선영은 이번 시즌2에서 더 날렵하고 시원시원한 모습과 함께 캐릭터의 숨은 내면까지 섬세하게 그려내 또 한 번 높은 싱크로율을 선보일 예정이다. 이렇듯 박진감 넘치는 활약을 예고한 곽선영이 '크래시2'의 서사를 이끄는 핵심 인물로서 어떤 강렬한 인상을 남길지 관심이 모인다.

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한편, 곽선영이 출연하는 ENA 새 월화드라마 '크래시2'는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com