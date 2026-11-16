‘100일의 거짓말’ 박진영, 장르물 욕심에도 멜로 고집…“끝까지 한번 가보자”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 갓세븐 출신 배우 박진영이 30대에 접어든 뒤에도 멜로 작품을 꾸준히 선택하는 이유를 밝혔다. 장르물에 대한 욕심이 없는 것은 아니었다. 지금 자신의 얼굴에서 사람들이 보고 싶어 하는 모습이 무엇인지 고민한 끝에 내린 선택이었다.

최근 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 박진영이 출연한 인터뷰 영상이 공개됐다.

이날 박진영은 30대 남자 배우들이 멜로를 벗어나 장르물로 활동 영역을 넓히고 싶어 하는 것과 달리 자신은 계속 멜로를 선택하는 이유에 대해 이야기했다.

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그는 "할 수 있는 나이대가 있다고 봐요"라고 말문을 열었다. 배우가 나이에 따라 연기할 수 있는 작품과 캐릭터에는 차이가 있다는 것. 박진영은 "어느 시점부터는 할 수 있지만 빈도수가 줄어들고"라며 시간이 지나면 지금처럼 멜로 작품을 만날 기회도 자연스럽게 줄어들 수 있다고 설명했다.

자신에게 들어온 작품들이 단순한 연애 이야기에만 머물지 않았다는 점도 중요한 이유였다.

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그는 "제가 선택했던 멜로들은 멜로만 있는 게 아니라 가족의 얘기도 있고 그런 것들이 복합적으로 있는 캐릭터들이 저한테 들어왔을 때"라고 밝혔다.

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박진영이 주목한 것은 자신을 찾는 제작진의 시선이었다. 그는 "지금 나에게 바라는 얼굴이 저런 얼굴인 거 같다"라는 생각이 들었다고 털어놨다.

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박진영은 "그러면은 끝까지 한번 가보자 해서 그냥 더 가버려 왔던 거 같아요"라고 말했다. 멜로 배우라는 이미지에서 서둘러 벗어나기보다 지금 할 수 있는 멜로를 깊이 있게 해보겠다는 생각을 전했다.

장르물에 대한 욕심도 여전하다. 박진영은 앞으로도 다양한 작품에 도전하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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출연 중인 tvN '100일의 거짓말' 역시 이러한 생각이 반영된 작품이다. '100일의 거짓말'에서 박진영은 김유정과 호흡을 맞췄다. 일제강점기를 배경으로 한 첩보 로맨스로 사랑 이야기뿐 아니라 인물의 복잡한 정체성과 가족 관계, 시대적 갈등까지 담고 있다.

그의 결심이 앞으로 어떤 필모그래피로 이어질지 기대를 모은다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com