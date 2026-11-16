"고경표 올해 안 될 수밖에 없어" 비비 사주풀이 한 달 만에 '음주 운전 파문'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고경표가 음주 운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 불과 한 달 전 가수 비비가 그의 사주를 풀이하며 건넨 말이 뒤늦게 재조명되고 있다.

고경표는 지난달 10일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '추리게임은 핑계고'에 출연해 유재석, 송은이, 비비 등과 근황에 관한 이야기를 나눴다.

당시 고경표는 "지금은 잠깐 쉬어가는 타이밍인 것 같다"며 "아직 내 일에 대해서 욕심이 있다. 그래서 재정비하기 위해서 마음을 내려놓고 한 타임 쉬는 느낌"이라고 밝혔다.

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이를 들은 비비는 불의 기운이 강한 고경표의 사주를 언급하며 "올해가 안될 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "올해가 병화의 해인데 오빠는 해가 하늘에 두 개 떠 있으니까 너무 뜨겁고 마르는 시기이다"라고 풀이했다. 그러면서 "그러니까 그냥 지금은 쉬어라"라고 덧붙였다.

이에 고경표는 "진짜 타이밍이 딱 맞다. 지금 쉬고 있다. 마음적으로도 쉬고 있는데 그게 너무 좋다"고 밝혔다. 하지만 유재석과 송은이는 "너 엄청 바쁘지 않냐", "tvN의 아들 아니냐"고 물었다.

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그러자 고경표는 "연말에 예능 프로그램이 4개 정도가 나오지만 심적으로는 즐기는 상태"라며 "옛날에는 일하면 완벽해야 하고 사람들과 치열하게 하고 날이 서 있었는데 이제는 모든 걸 내려놓고 있다. 올해 너무 즐겁다. 진실된 나를 발견한 느낌"이라고 말했다.

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또 유재석과 대화 도중 갑자기 노래를 부르면서 "요즘 이런 마음으로 산다. 떠오르는 대로 뱉고 하고 싶은 대로 행동한다"고 밝히기도 했다.

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그러나 영상 공개 약 한 달 뒤 고경표가 음주 운전 사고를 내면서 당시 그의 발언과 비비의 사주 풀이가 다시 주목받고 있다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 차량을 운전하다 청소차와 충돌했다. 사고 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 넘은 것으로 파악됐다.

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소속사 씨엘엔컴퍼니는 고경표가 음주 상태로 운전한 사실을 인정하며 사과했다. 소속사는 "고경표는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 전했다.

고경표 역시 15일 자신의 SNS에 사과문을 올렸다. 그는 "이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고 저 자신을 붙잡으며 살겠다. 정말 죄송하다"고 고개를 숙였다.

음주 운전 사고의 여파로 방송가에도 비상이 걸렸다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드' 제작진은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 입장을 전했다.