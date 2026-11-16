강성태 “이번 수능도 뚫린다”..AI 안경에 분노한 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 교육 콘텐츠 제작자 강성태가 인공지능(AI) 기술을 악용한 시험 부정행위 문제를 지적하며 올해 수능에서도 관련 문제가 발생할 수 있다고 경고했다.

'공부의 신'이라는 활동명으로 잘 알려진 강성태는 지난 14일 자신의 유튜브 채널 '공부의 신 강성태'에 영상을 공개했다. '이미 AI 안경으로 합격한 사람 있습니다. 이번 수능도 뚫립니다'라는 제목의 영상에서 그는 AI 안경의 발전으로 시험 부정행위를 완벽하게 차단하기 어려워졌다는 우려를 나타냈다.

강성태는 영상에서 현재 교육 환경의 문제점을 짚었다. 그는 "12년을 공부하고 평균 1억 원이 넘는 사교육비를 쓰는데, AI 안경을 쓴 초등학생이 더 잘 푼다. 그 고생이 과연 무슨 의미인가"고 반문했다.

Advertisement

특히 시험장 내 AI 안경 사용을 막기 위해 일반적인 뿔테 안경을 중심으로 검사하는 방식에는 한계가 있다고 설명했다. 중국 등 해외에서는 외관만으로 구별하기 어려운 다양한 형태의 AI 안경이 이미 출시되고 있다는 것이다. 특정 디자인만 집중적으로 확인하는 방식으로는 새로운 기기를 이용한 부정행위를 막기 어렵다는 주장이다.

그는 과거 자신의 교육 관련 활동을 중단하기로 결정했던 배경에도 AI 안경이 있었다고 털어놨다. 2022년 당시부터 인공지능 기술이 시험과 교육 시스템에 미칠 영향을 심각하게 고민했다는 설명이다.

Advertisement

또한 토익과 텝스 등 영어 시험을 비롯해 최근 대학 시험에서 제기된 부정행위 사례도 언급했다. 강성태는 이미 적발되지 않은 채 시험을 통과한 사례가 상당수 존재할 가능성을 제기했다. 다만 그가 언급한 모든 부정행위가 AI 안경을 활용한 것으로 확인된 것은 아니다.

Advertisement

강성태는 단순히 시험장에서 전자기기를 검사하는 차원을 넘어 교육 시스템 전반을 다시 고민해야 한다고 강조했다. 그는 "시험의 의미가 무엇인지, 교육과 공부는 앞으로 어떻게 돼야 하는지 근본적인 논의가 시작돼야 한다"며 현재 교육 제도가 기술의 발전 속도를 따라가지 못하고 있다고 지적했다.

Advertisement

기업의 인재 선발 방식에 대해서도 의문을 제기했다. 강성태는 "20년간 공부해 실력을 쌓은 사람보다 실력이 없는 사람이 AI 안경만 쓰고 더 똑똑한 답을 내놓는다면 기업은 누구를 뽑아야 하느냐"고 말했다.

그러면서 AI 기술이 반드시 교육에 부정적인 결과만 가져오는 것은 아니라고 덧붙였다. 오히려 이를 제대로 활용한다면 과도한 사교육 부담과 억지로 공부해야 하는 교육 환경을 바꾸는 계기가 될 수 있다는 기대도 내비쳤다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com