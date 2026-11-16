엔씨 '신더시티', 12월 글로벌 알파테스트…북미·유럽·아시아 참가자 모집

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엔씨가 오픈월드 택티컬 슈터 신작 '신더시티'의 글로벌 시장 공략을 위한 테스트에 나선다. 지난 8월 테스트에서 수렴한 이용자 의견을 반영해 콘텐츠와 게임성을 개선하고, 글로벌 이용자들의 반응을 확인한다.

엔씨는 신작 '신더시티'의 글로벌 알파테스트 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다. 빅파이어게임즈가 개발중인 이 게임은 오픈월드와 전술 슈팅을 결합한 작품으로, 오는 12월 4일부터 6일까지 북미·유럽·아시아 권역 이용자를 대상으로 테스트를 진행한다. 한국을 포함한 아시아 권역 이용자는 스팀 페이지에서 참가 신청을 할 수 있다. 신청 기간은 12월 1일 오후 5시까지다.

이번 테스트에서는 최대 4명이 파티를 구성해 도전하는 '스쿼드 던전' 3종과 확장된 스토리를 담은 '에픽 미션' 등 신규 콘텐츠가 공개된다. 오픈월드 규모도 이전 테스트보다 확대해 보다 넓어진 게임 환경을 경험할 수 있도록 했다.

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엔씨는 공식 유튜브 채널을 통해 알파테스트 프리뷰 영상도 공개했다. 영상에는 주요 신규 콘텐츠와 게임 플레이 방식은 물론, 지난 8월 테스트에서 수집한 이용자 피드백을 반영해 개선한 내용도 담겼다.

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이번 글로벌 알파테스트는 '신더시티'의 콘텐츠 확장과 게임 완성도를 점검하는 동시에 북미·유럽 등 해외 시장에서의 이용자 반응을 살펴볼 기회가 될 것으로 보인다. 테스트 참가 및 게임에 대한 자세한 내용은 공식 디스코드와 스팀 공지에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com