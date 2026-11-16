신지♥문원, 12月 임신 소식 전하나…무속인 “2세 기운 보여” 깜짝 예언

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 코요태 신지가 7세 연하 남편 문원과 결혼 6개월 만에 2세 가능성을 점쳤다. 무속인은 오는 12월부터 내년 1월 사이 아기의 기운이 보인다고 예언해 이목을 집중시켰다.

16일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 신지와 그룹 펜타곤 출신 키노가 게스트로 출연한다.

이날 MC 이국주는 지난 5월 결혼한 신지에게 신혼 생활에 대해 물었다.

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결혼 후 가장 달라진 것은 자녀에 대한 생각이었다. 신지는 무속인들에게 "(김)종민 오빠가 곧 아빠가 된다. 그게 좀 부럽다"고 털어놨다. 그는 "내가 나이도 있고 하지만 자녀 생각이 없다고 하면 거짓말이다. 혹시 가능성이 있을까"라며 조심스럽게 2세 운을 물었다.

무속인의 답변은 구체적이었다. 무속인은 "딱 아기의 기운이 올해 12월에서 내년 1월에 보였다"고 말했다. 다른 무속인들 역시 고개를 끄덕이며 같은 의견을 보였다는 후문이다.

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신지는 앞서 지난 7월에도 문원과의 2세 계획을 공개한 바 있다.

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당시 MBN '남의 집 귀한 가족'에서 김종민이 아이를 가질 생각이 있는지 묻자 신지는 "원래 생각 없다가 요즘 진지하게 고민 중이다"라고 고백했다. 그는 "아이를 너무 좋아해서 어떻게 해야 할지 잘 몰랐다"며 "모든 이유를 다 밝힐 수는 없지만 고민이 많을 수밖에 없는 환경이다. 그래도 저를 닮은 미니미가 생긴다면 얼마나 행복할까"라고 털어놨다.

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김종민은 배우 한다감의 임신 소식을 언급하며 건강 관리의 중요성을 강조했다. 당시 문원에게 "신지 운동시켜야 해!"라고 조언하기도 했다.

한편 신지는 지난 5월 2일 서울에서 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 라디오 방송을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다.

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신지의 2세 고민과 무속인의 예언이 담긴 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'는 16일 오후 11시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com