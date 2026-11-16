이경실, 98세 母 연락 안 돼 가슴 철렁 "짧은 순간에 별 생각 다 났다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이경실이 잠시 동안 연락이 되지 않았던 98세 노모에 불안감을 토로했다.

최근 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에서는 ''엄마 이러면 나눌 얘기가 없어' 한강 바람은 시원한데, 왜 우리 대화는 이토록 답답할까'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실은 딸 손수아에게 "저번에 할머니 군산 모셔다 드리고 오지 않았냐. 할머니가 출발할 때 집가서 전화 꼭 하라 했다. 그래서 도착하자마자 전화를 드렸는데 전화를 안 받았다. 계속 안 받았다"고 밝혔다.

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이경실은 "할머니가 그러시는 분이 아닌데. 분명히 도착 했나 안 했나 궁금해서 전화하실 분이 전화를 안 하시고 네 번이 길게 울렸는데도 끝날 때까지 했는데 안 받았다"며 "짧은 순간에 별별 생각이 다 나더라. 둘째 이모한테 전화해서 엄마한테 가보라 했다. 이모가 가서 할머니 전화로 전화를 했다. 왜 전화 안 받았냐 하니까 '누가 건드렸는지 벨소리를 작게 해놨다'더라. 누가 할머니 벨소리를 건드리겠냐. 나중에 보니까 진동으로 돼있더라. 근데 그 짧은 시간에 별별 생각이 다 들었다"고 토로했다.

손수아 역시 "할머니 전화 안 받으면 불안하다"고 공감했고 이경실은 "엄마한테 '걱정했다. 왜 전화 안 받았냐' 하니까 '뭘 걱정하냐. 그리고 그냥 죽으면 복 받은 거야'라고 하더라. 노인들 되면 아무 고통 없이 돌아가시는 복도 하나의 복이라 생각한다"고 밝혔다. 할머니의 매콤한 농담에 손수아는 "우리 집안 유머가 보통 사람들이 이해하기가 힘들다"고 혀를 내둘렀다.

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wjlee@sportschosun.com