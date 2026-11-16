'리그 오브 레전드', 출시 18년 만에 최대 규모 업데이트…2027년 적용 목표

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라이엇 게임즈가 2009년 출시 이후 18년 만에 '리그 오브 레전드(LoL)'의 대대적인 변화를 추진한다. 단순한 콘텐츠 추가나 시스템 개선을 넘어 게임 클라이언트부터 그래픽, 게임플레이까지 전반을 손보는 프로젝트로, 장기 서비스의 새로운 전환점이 될지 주목된다.

라이엇 게임즈는 지난 14일(한국시각) '리그 오브 레전드'의 차세대 업데이트 계획을 최초 공개했다. 이번 프로젝트는 LoL 출시 이후 단일 업데이트로는 최대 규모로, 별도의 후속작을 내놓는 대신 기존 게임을 한 단계 발전시키는 데 초점을 맞췄다.

핵심 변화는 게임 클라이언트 현대화, 소환사의 협곡 맵과 비주얼 개편, 게임플레이 개선 등이다. 이용자들이 매일 접하는 클라이언트부터 실제 전투가 펼쳐지는 게임 환경까지 전반적인 경험을 새롭게 설계한다는 구상이다.

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주목할 부분은 기존 기술 기반을 유지하면서도 게임의 구조적인 개선을 추진한다는 점이다. 이번 업데이트는 2009년부터 사용해 온 자체 게임 엔진인 '마법공학 엔진(Hextech Engine)'을 기반으로 개발되며, 라이엇 게임즈는 프로젝트에 맞춰 엔진 자체의 성능과 기능도 개선하고 있다.

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이는 10년이 훌쩍 넘는 서비스 기간 동안 축적된 LoL의 기술적 기반을 현대화하면서도 기존 이용자들이 익숙하게 즐겨온 게임의 정체성을 이어가려는 시도로 풀이된다. 별도의 후속작으로 이용자층을 나누기보다 기존 플랫폼을 발전시키는 선택을 한 셈이다.

폴 벨레자(Paul Bellezza) LoL 총괄 프로듀서는 "LoL이 앞으로도 오랫동안 플레이어들이 즐길 수 있는 게임으로 남아, 여러 세대가 함께하는 게임으로 발전하기를 바란다"고 말했다.

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이번 업데이트는 2027년 도입을 목표로 개발중이며, 구체적인 적용 일정과 세부 변경 사항은 추후 공개될 예정이다. 18년 가까이 글로벌 e스포츠와 PC 게임 시장을 대표해 온 LoL이 이번 대규모 개편을 통해 또 한 번 장기 흥행의 동력을 확보할 수 있을지 관심이 쏠린다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com