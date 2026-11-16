'윤민수子' 윤후, 사교육 없이 美 명문대 입학 "학원 안 다녀, 학교서 배운 게 끝"(피식쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤민수가 아들 윤후의 미국 유학을 흔쾌히 허락한 이유부터 자신만의 남다른 교육 철학까지 공개했다.

지난 15일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '윤후가 윤민수에게 이제 어디 가냐고 묻다'라는 제목의 '피식쇼' 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 윤민수와 아들 윤후가 함께 출연해 근황을 전하고, 학업과 유학, 음악 등 다양한 주제를 놓고 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 윤후는 수준급 영어실력을 선보였다. 이에 이용주는 "영어 실력이 출중한데 영어 공부를 어떻게 했냐"고 질문했다. 이에 윤후는 "대학교 때문에 2년 동안 미국에 있었다"고 설명했다.

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그러자 멤버들은 "2년이 끝이냐"며 혹시 별도의 사교육을 받은 것은 아닌지 의심 섞인 질문을 던졌다. 윤민수는 "사교육 아니다. 학교에서 영어 배운 것"이라고 했고, 윤후 또한 "한국에서 국제학교를 다녔다"며 "학원은 안 다녔다"고 강조했다. 별도의 학원 교육보다는 학교 수업을 통해 영어 실력을 쌓았다는 설명이다.

미국 유학 생활에 대한 이야기도 이어졌다. 이용주가 "미국 유학 갔는데 거기 생활이 어땠냐"라고 묻자, 윤후는 "부모님 덕분에 진짜 많은 경험을 했다"며 감사한 마음을 드러냈다. 이어 "친구도 사귀고 본토 음식 먹고 공부도 열심히 하고 여러 관계도 만들고 모든 게 값졌다"라고 떠올렸다.

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정재형이 "왜 한국으로 안 가고 미국으로 갔냐"라고 궁금해 하자, 윤후는 "내가 국제학교 재학 당시에 미국에 가는 걸 생각했는데 아버지가 흔쾌히 허락해줬다"라고 말했다.

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이에 윤민수는 아들의 유학을 허락한 이유에 대해 "지금 아니면 경험을 할 수가 없으니까"라고 설명했다. 단순히 학업적인 성취를 위한 선택이 아니라, 젊은 시절에만 누릴 수 있는 다양한 경험과 도전의 기회를 중요하게 생각했다는 것. 아들이 익숙한 환경을 벗어나 더 넓은 세상에서 스스로 부딪히고 성장하기를 바라는 아버지의 교육관이 엿보였다.

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특히 윤민수는 자신만의 교육 철학도 공개해 관심을 모았다. 그는 남자아이가 살아가는 데 필요한 요소를 고민했다며 "나는 약간 남자들이 살면 중요한 게 뭘까 생각했을 때 언어, 악기, 자기가 잘할 수 있는 스포츠다. 세 가지만 잘해도 인생을 잘 살 수 있다"라고 소신을 전했다.

한편 윤후는 어린 시절 아버지 윤민수와 함께 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 귀여운 모습으로 큰 사랑을 받았던 그는 어느덧 훌쩍 성장해 미국 노스캐롤라이나 대학교에 진학했다. 최근에는 아버지의 뒤를 이어 가수의 길에도 도전하며 새로운 행보를 이어가고 있다. 학업과 음악 활동을 병행하며 자신만의 길을 만들어가고 있는 윤후의 앞날에 관심이 모인다.