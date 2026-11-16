"나는 사라질 거예요" 안영미, MT 중 돌연 실종...'SNL' 멤버들 발칵

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안영미가 MT 중 돌연 실종됐던 아찔한 일화를 공개한다.

16일 공개되는 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에서는 'SNL'을 통해 오랜 인연을 이어온 정상훈, 안영미, 권혁수가 한자리에 모여 솔직한 입담과 환상의 호흡을 선보인다.

이날 '개세모'에서는 안영미의 실종 사건이 최초로 공개된다. 정상훈은 과거 'SNL' 멤버들과 MT에서 술자리를 즐기던 중 안영미가 갑자기 사라져 한바탕 소동이 벌어졌다고 밝힌다. 이에 권혁수는 "전 국민을 웃기는 최고의 광대가 외로움을 느낀 거지"라며 당시 상황을 회상한다.

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안영미 역시 현재 남편인 당시 남자친구와 통화하던 중 "나는 사라질 거예요"라며 무작정 시골길을 달렸던 일화를 공개한다. 이후 멤버들이 안영미를 찾아 사방팔방 뛰어다니는 소동까지 벌어졌다고. 과연 모두를 발칵 뒤집어 놓은 안영미 실종 사건의 전말은 무엇일지 관심이 쏠린다.

'SNL'의 아찔한 생방송 비하인드도 이어진다. 안영미는 생방송 직전 제작진에게 화를 냈던 일화를 공개하고, 정상훈은 김준현이 방송 도중 갑자기 자리를 비웠던 사건을 언급한다. 여기에 권혁수는 대사를 잊어버린 위기를 선배들의 도움으로 모면했던 경험을 털어놓는다. 세 사람이 겪은 예측 불가한 돌발 상황과 이를 재치 있게 넘긴 경험담이 유쾌한 웃음을 선사할 전망이다.

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권혁수의 남다른 연기 내공도 눈길을 끈다. 오랜 시간 'SNL'에서 활약해 온 권혁수는 "소품이 없으면 소품도 돼야 하니까 다 할 수 있어요"라며 돌이나 동물은 물론 소품까지 연기할 수 있다고 자신한다. 이에 제작진이 즉석에서 돌 연기를 요청하자 돌부터 바위, 조약돌까지 다양한 연기를 선보인다. 이를 지켜본 정상훈마저 "너 행위예술가 같아"라며 감탄해 권혁수의 기상천외한 연기에 기대감을 더한다.

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정상훈이 라디오 DJ를 맡았다가 눈물까지 흘린 사연도 공개된다. 과거 안영미를 대신해 '두시의 데이트'를 일주일간 진행했던 정상훈은 마지막 방송에서 눈물을 쏟았던 일화를 털어놓는다. 이에 안영미는 "일주일 하지 않았어요?"라며 황당함을 감추지 못한다. 단 일주일 만에 눈물의 작별 인사까지 전한 정상훈의 남다른 사연이 호기심을 자극한다.

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한편, '개세모'는 송은이의 아이디어에서 출발해 개그맨들의 꾸밈없는 대화와 자연스러운 호흡을 담아내는 토크 콘텐츠다. 정상훈, 안영미, 권혁수가 오랜 시간 쌓아온 찐친 케미스트리와 어디로 튈지 모르는 입담을 선보일 '개세모 시즌2' 6회는 오는 16일 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.