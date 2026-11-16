이호선, 모친상 조의금 1억90만원 전액 기부..“사랑밖에는 답 없다”

굿네이버스 제공

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[스포츠조선 박아람 기자] 상담 전문가로 활동 중인 이호선 교수가 어머니의 장례식에서 받은 조의금 전액을 어려운 청년들을 위해 내놓아 따뜻한 감동을 전했다.

아동권리 전문 NGO 굿네이버스는 16일 이호선 교수가 지난달 모친인 고(故) 김정화 목사의 장례 과정에서 전달받은 조의금 1억90만원을 모두 기부했다고 발표했다.

이번에 전달된 후원금은 아동복지시설이나 위탁가정에서 생활하다 보호 기간이 끝나 독립을 시작하는 자립준비청년들을 위해 쓰인다. 경제적인 기반을 마련하는 것은 물론, 사회에 안정적으로 적응할 수 있도록 정서적인 부분까지 지원할 계획이다.

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이호선 교수는 이번 기부 이전부터 자립준비청년을 돕는 활동을 꾸준히 해왔다. 2025년부터 굿네이버스를 통해 관련 후원을 이어왔으며, 올해 1월에는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 받은 퀴즈 상금도 기부했다.

이어 지난 6월에는 굿네이버스의 고액 후원자 모임인 '더네이버스아너스클럽'에 가입하며 나눔을 실천하는 행보를 이어갔다.

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이번에는 고인의 뜻까지 함께 기리는 특별한 소식도 전해졌다. 이 교수의 어머니인 김정화 목사는 굿네이버스 유산기부자 모임 '더네이버스레거시클럽'의 76번째 회원으로 이름을 올릴 예정이다. 가족이 전한 사랑과 나눔의 의미가 다음 세대에게도 이어지게 된 것이다.

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이호선 교수는 어머니를 떠올리며 깊은 애정을 담은 소감을 밝혔다. 그는 "어머니는 늘 배움을 멈추지 않으셨고, 어려운 이웃을 돕고 섬기는 일에도 주저함이 없으셨다"며 생전 어머니가 보여준 나눔의 삶을 회상했다.

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이어 "'사랑밖에는 답이 없다'는 어머니의 가르침을 기억하며 그 사랑을 이웃과 나누는 삶으로 이어가고 싶다"고 전했다. 어머니가 평생 강조했던 사랑과 배려의 가치를 자신 역시 실천하겠다는 뜻을 드러냈다.

굿네이버스 측도 감사의 뜻을 전했다. 전미선 사무총장은 "슬픔 속에서도 고인의 나눔 정신을 이어주신 이 교수와 유가족께 감사드린다"며 고인을 추모하는 가족들의 마음이 자립준비청년들에게 실질적인 희망으로 전달될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com