'메이플스토리M', '테일즈위버'와 첫 컬래버레이션…신규 캐릭터 '보리스' 등장

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넥슨의 모바일 MMORPG '메이플스토리M'이 자사 온라인 RPG '테일즈위버'와 손잡고 첫 컬래버레이션을 선보인다. 두 게임의 세계관과 캐릭터, 주요 콘텐츠를 결합해 기존 이용자들에게 색다른 플레이 경험을 제공한다.

넥슨은 '메이플스토리M'에 '테일즈위버' 컬래버레이션 업데이트를 적용했다고 16일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 기간 한정 신규 캐릭터 '보리스 진네만'이다. 오는 12월 9일까지 생성할 수 있는 보리스는 '테일즈위버'의 주요 등장인물을 모티브로 제작한 신규 직업이다. 레벨 상승에 따라 '글라시아', '프로즌 슬레이' 등 전용 스킬을 자동으로 습득해 원작의 전투 스타일을 모바일 환경에서 경험할 수 있다.

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신규 캐릭터의 육성을 지원하는 이벤트도 마련했다. 캐릭터 생성 시 하이퍼 버닝을 지정하면 230레벨까지 1+4 레벨업 혜택을 받을 수 있으며, 구간별 목표 레벨을 달성하면 SS등급 쥬얼 선택 상자와 메소 마일리지 카드 등 성장 아이템을 획득할 수 있다. 기존 캐릭터 1종을 지정해 보리스의 성장에 맞춰 함께 육성하는 기능도 제공한다. 특히 컬래버레이션 기간에 230레벨 이상 달성한 보리스는 12월 9일까지 계정당 1회에 한해 '히어로' 직업으로 변경해 계속 육성할 수 있다.

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원작의 주요 콘텐츠를 재현한 이벤트도 눈길을 끈다. '테일즈위버' 에피소드1의 일부 챕터를 스토리 던전으로 구현한 '에피소드1. Apparition [발현]'을 비롯해 미니게임 '플링의 꿈의 세계', '루시안의 오카리나 연주', '매일매일 젤리킹과 자동전투', '검은 안개 섬 보물탐사' 등을 선보인다.

이벤트 참여를 통해 얻은 '젤리삐 코인'은 전용 상점에서 강력한 환생의 불꽃, 주간 보스 입장권 선택권, 테일즈위버 젤리삐 펫 상자 등으로 교환할 수 있다. 이와 함께 원작 특유의 감성을 살린 '쁘띠 테일즈위버' 펫과 테일즈위버 스타일 코디 아이템도 추가했다.

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이번 컬래버레이션은 넥슨의 대표 RPG IP 두 작품을 연결했다는 점에서 의미가 있다. 특히 단순한 캐릭터 외형이나 아이템 추가에 그치지 않고 신규 직업과 스토리 던전, 미니게임 등 원작의 요소를 폭넓게 접목한 것이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com