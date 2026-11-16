결혼식도 불참하더니 임신 며느리에 빚 추궁..'해녀 부부' 극심한 고부갈등

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[스포츠조선 조윤선 기자] '해녀 부부'의 고부 갈등 전말이 공개된다.

11월 16일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 191회에는 꿈과 현실 사이에서 갈등하는 결혼 3년 차 '해녀 부부'가 등장한다. 아내는 자신의 해녀 꿈이 좌절될 위기에 놓인 원인이 남편에게 있다고 주장하지만, 남편은 오히려 아내의 부족한 경제관념 때문에 가정이 흔들렸다고 맞선다. 서로에게 책임을 돌리는 두 사람 사이에는 대체 어떤 일이 있었던 것일까.

이날 아내는 남편이 자신에게 알리지 않은 채 벌인 일로 거액의 빚이 생겼다고 폭로한다. 남편의 선택만 아니었다면 해녀 일을 계속할 수 있었지만, 이로 인해 꿈까지 가로막혔다는 것. 반면 남편은 모든 문제의 시작을 자신에게만 돌리는 아내의 주장에 억울함을 드러내며 "내 빚의 절반은 네 책임"이라고 맞선다.

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뿐만 아니라, 남편은 아내가 형편을 고려하지 않은 채 해외여행과 국제학교를 이야기하는 등 "경제 관념이 없다"라고 지적한다. 더욱 놀라운 것은 아내 역시 과거 거액의 빚을 떠안았다는 사실. 부부 모두가 감당하기 어려운 빚을 지게 된 사연에 MC들도 놀라움을 감추지 못한다. 부부의 경제 갈등은 고부 갈등으로까지 번졌다. 아내는 임신 6개월 당시 시어머니가 아무런 연락도 없이 집으로 찾아와 남편의 빚을 자신에게 추궁하며 충격적인 발언을 했다고 주장하는데.

그런가 하면, 결혼 과정에서 쌓인 상처도 드러난다. 아내는 시댁에서 상견례 약속을 두 차례 미뤘고, 결혼을 두 달 앞두고는 결혼식까지 반대했다고 주장한다. 결국 시아버지는 결혼식에도 참석하지 않았지만 자신과 친정 부모에게 사과 한마디 없었다는 것. 이후 시댁과 연락을 끊은 아내는 아이가 태어난 뒤에도 시댁에게 보여드린 적이 없다고 밝혀 안타까움을 자아내는데.

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'해녀 부부'의 극심한 고부 갈등의 전말은 무엇일까. '해녀 부부'의 충격적인 사연은 11월 16일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 191회에서 공개된다.