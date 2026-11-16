'만삭' 백진경, 양수 부족해 고위험산모 분류 "응급센터 가라 해 심장 떨어질 뻔"

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[스포츠조선 이우주 기자] '명예영국인' 백진경이 고위험산모로 분류됐다고 밝혔다.

15일 백진경의 유튜브 채널에서는 '나 애 낳고 올게 친구들아'라는 제목의 영상이 게재됐다.

만삭의 백진경은 출산 전 마지막 브이로그임을 알리며 "제가 34주 2일차 지나고 있고 37주차 쯤에 제왕절개를 하지 않을까 싶다"며 "양수가 많이 부족하다. 양수가 5cm부터 정상이라 하면 제가 4.9cm가 나왔다. 재검사했는데 6.7cm 정도가 나와서 양수가 많은 편은 아니다. 고위험 산모로 분류돼서 제왕절개를 추천해주셨다. 원래 영국은 제왕절개를 거의 안 해준다. 고위험 산모거나 아기가 안 나올 때 제왕절개를 추천하는데 나한테 추천하셨다"고 토로했다.

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백진경은 영국 산부인과 시스템에 아쉬움을 토로하며 "초음파 봐주시는 분들이 굉장히 드라이하다. 양수 부족했을 때도 건조하게 '양수를 잃고 있냐'고 하더라. 그래서 아니라 하니까 마지막에 당장 응급 센터로 가라더라. 그때 너무 심장이 떨어질 뻔했다"고 밝혔다.

병원에 다녀온 백진경은 "다음주에 또 가는데 그때도 양수량이 좋아지지 않고 문제가 있으면 그날 바로 수술 날짜를 잡아서 아이를 빨리 꺼내야 될 수도 있다고 한다"고 털어놨다.

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백진경의 출산일도 정해졌다. 백진경은 "수술 날짜가 잡혔다. 수술 날짜가 18일 아니면 25일인데 16일에 초음파를 해서 경과를 보고 18일에 하든지 25일에 하기로 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com