윤민수, 子 윤후 출연료 따로 관리 "자산 분리돼 있어"(피식쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤민수가 아들 윤후의 자산 관리에는 관여하지 않는다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 15일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '윤후가 윤민수에게 이제 어디 가냐고 묻다'라는 제목의 '피식쇼' 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 윤민수와 아들 윤후가 동반 출연해 유쾌한 입담을 뽐내며 근황을 전했다.

먼저 윤후는 자신의 근황을 전했다. 그는 "21살 됐다. 지금 키는 아침은 178cm 저녁에는 176cm다. 허리 디스크가 있어서.."라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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이어 이용주가 "윤후 잘생겼다. 얼굴도 작고"라며 칭찬하자, 윤후는 "아버지보다 잘생겼죠?"라고 재치 있게 받아쳤다.

이에 이용주는 화려하게 스타일링한 윤민수의 패션을 언급하며 "아버지보다 잘생겼는데 너는 크롬하츠가 없다"라고 지적했다. 정재형 역시 "아버지는 주렁주렁 차고 오셨는데 윤후는 깔끔하게 하고 왔다"라고 거들었다.

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그러자 윤민수는 "아들은 댄디한 스타일"이라고 설명하며 아들의 패션을 설명했다. 이에 김민수는 윤후에게 "아버지가 스타일링 해주냐"라고 물었고, 윤민수는 "그런 셈"이라고 답했다. 아들의 외적인 스타일은 직접 챙기고 있다는 설명이다.

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대화는 자연스럽게 윤후의 사생활과 자산 관리로 이어졌다. 김민수는 "아버지가 전부 다 관리해주시냐. 사생활 또는 자산관리"라고 질문했다. 이에 윤민수는 "자산 관리는 분리돼 있다"라고 답해 눈길을 끌었다.

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아들의 옷차림이나 스타일링에는 관여하지만, 경제적인 부분만큼은 별도로 관리하고 있다는 것. 어린 시절부터 방송을 통해 대중의 사랑을 받아온 윤후가 성인이 된 만큼, 자산 관리에서도 독립성을 존중하고 있는 것으로 보인다.

한편 윤후는 어린 시절 아버지 윤민수와 함께 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 순수하고 사랑스러운 모습으로 큰 사랑을 받았던 그는 어느덧 21세 청년으로 성장했다. 최근에는 연예인 2세들의 연애 프로그램 '내 새끼의 연애'에도 출연하며 시청자들과 만나는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.