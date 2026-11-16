[공식] JTBC, 올림픽 중계권 결국 포기…IOC와 계약 해지 “회생절차로 사업 지속 어려워”

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC가 국제올림픽위원회(IOC)와 체결한 올림픽 중계권 계약을 결국 해지했다. 기업회생 절차를 밟고 있는 가운데 막대한 중계권료 부담을 덜고 경영 정상화에 집중하겠다는 결정이다.

JTBC는 16일 공식 입장을 내고 "회생 절차로 올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라, 당사와 IOC와의 중계권 계약이 해지됐다"고 밝혔다.

JTBC는 당초 2026년부터 2032년까지 열리는 동·하계 올림픽의 국내 중계권을 독점 확보했다. 지난 2월 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽도 단독 중계했다.

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그러나 대규모 중계권료 지출에 광고시장 침체와 방송 제작비 상승까지 겹치면서 재무 부담이 커졌다. 결국 회생절차에 들어간 JTBC는 IOC와의 중계권 계약까지 정리하게 됐다.

JTBC는 "회생계획 인가 전 M&A를 추진 중인 JTBC는 지난 10월 회생법원의 승인을 받아 후속 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.

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이번 계약 해지의 목적은 재무구조 개선이다.

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JTBC는 "이번 계약해지로 재무적 불확실성을 제거하고, 안정적인 경영 기반을 마련하게 됐다"고 밝혔다. 계약 해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 반영한다. 구체적인 비용은 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정이다.

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JTBC는 최근 영업 실적이 개선되고 있다는 점도 강조했다. 지난 8월에는 17억원의 영업이익을 기록했고, 9월에도 30억원 수준의 영업이익을 예상하고 있다고 밝혔다.

JTBC는 "회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계 반영함으로써 자금 불확실성을 해소하고, 본업을 기반으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것"이라고 전했다.

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앞서 JTBC는 지난 6월 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못해 채무불이행을 선언했다. 이후 중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 5개 계열사가 기업회생 절차를 신청했다.

서울회생법원은 지난 8월 JTBC의 회생절차 개시를 결정했다. 당시 법원은 올림픽 중계권료로 인한 단기간의 대규모 지출과 방송시장 환경 악화 등을 재무 위기의 주요 원인으로 꼽았다.

경영 정상화를 위한 매각 작업도 본격화됐다.

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JTBC는 지난 9일 매각 공고를 내고 새 주인 찾기에 나섰다. 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하는 방식으로, 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

한때 올림픽 독점 중계권 확보를 핵심 사업으로 내세웠던 JTBC가 결국 IOC와의 계약을 해지하면서 향후 올림픽의 국내 중계권이 어떻게 재편될지도 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com