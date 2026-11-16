임현주 아나, 13년 만 MBC 퇴사→프리 선언 "회사 밖 내 안의 미지 가능성 탐험"

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[스포츠조선 김소희 기자] 임현주 아나운서가 13년 8개월간 몸담았던 MBC를 떠난다. 오랜 고민 끝에 새로운 도전을 선택한 그는 회사 밖에서 자신의 가능성을 탐험하겠다는 뜻을 밝혔다.

임현주 아나운서는 16일 자신의 계정을 통해 "MBC를, 아나운서국을 떠납니다"라고 직접 퇴사 소식을 전했다.

그는 "2013년 3월에 입사해 13년 8개월간 재직한 회사를 떠나기까지 적지 않은 시간 고민했습니다. 어떤 결정을 내리든 가지 않은 길에 대한 후회가 남을지도 모른다는 생각에 스스로에게 묻고 또 물었습니다. 너는 앞으로 어떻게 살아가고 싶니?"라고 운을 뗐다.

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이어 "조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제는 회사 밖의 세계를, 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자 결심했습니다. 결심하기까지는 많은 용기가 필요했는데 마음이 이끄는 대로 가보자고 결정하고 나니 막상 무엇을 그리 두려워했나 싶습니다"라고 퇴사를 결심하기까지의 심경을 털어놨다.

오랜 시간 함께했던 일터를 떠나는 만큼 남다른 감회도 전했다. 임현주 아나운서는 "얼마 전 자리의 짐을 싸며 여러 메모를 발견했습니다. 아나운서로서, 진행자로서 너무나 잘하고 싶었고 그 갈증이 풀리지 않던 날들에 썼던 기록들. 오래도록 간직해온 각종 현장의 대본들까지. 그 시간들이 앞으로의 저를 지탱해주리라 생각합니다"라고 밝혔다.

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그러면서 "많이 흔들리겠지만 길을 헤매고 나아가 본, 좌절하고 다시 일어나 본 근력으로 뭐든 해볼 수 있지 않을까 하고요"라며 지난 시간 쌓아온 경험을 바탕으로 새로운 출발에 나서겠다는 의지를 드러냈다.

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함께 일했던 동료들을 향한 애틋한 마음도 잊지 않았다. 그는 "마지막까지 따뜻함을 안겨준 동료들에게 고맙습니다. 멋진 동료들과 함께 일하며 배울 수 있었던 시간은 정말 큰 행운이었습니다. 회사는 떠나도 사람은 남는다는 말을 실감하는 요즘입니다"라고 감사 인사를 전했다.

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퇴사 이후에도 방송 활동은 이어갈 전망이다. 임현주 아나운서는 "어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 합니다. 새로운 만남과 제안에도 열려 있겠습니다"라며 방송인으로서 활동을 계속하겠다는 뜻을 밝혔다.

또한 "동시에 마음속에 품어온 도전도 하나씩 해보려 합니다. 조금 더 재미있게 살아보는 게 희망사항입니다. 저도 앞으로 뭐가 될지 궁금합니다"라고 덧붙였다. 정해진 틀에서 벗어나 자신이 오랫동안 마음속에 품어온 새로운 도전에도 하나씩 나서겠다는 각오다.

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한편 임현주 아나운서는 2013년 MBC 공채 32기로 입사해 다양한 프로그램에서 진행자로 활약했다. 특히 안경을 착용하고 뉴스를 진행하는 등 기존의 관행에 얽매이지 않는 행보로 화제를 모으기도 했다.

그는 2023년 2월 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼했으며, 같은 해 10월 첫째 딸을 품에 안았다. 이어 지난 2월 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 가정과 방송 활동을 병행해 온 임현주 아나운서가 13년 넘게 몸담았던 MBC를 떠나 어떤 새로운 길을 걸어갈지 관심이 쏠린다.

임현주 아나운서 글 전문

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MBC를, 아나운서국을 떠납니다.

2013년 3월에 입사해 13년 8개월간 재직한 회사를 떠나기까지 적지 않은 시간 고민했습니다. 어떤 결정을 내리든 가지 않은 길에 대한 후회가 남을지도 모른다는 생각에 스스로에게 묻고 또 물었습니다. 너는 앞으로 어떻게 살아가고 싶니?

조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제는 회사 밖의 세계를, 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자 결심했습니다.

결심하기까지는 많은 용기가 필요했는데 마음이 이끄는 대로 가보자고 결정하고 나니 막상 무엇을 그리 두려워했나 싶습니다.

얼마 전 자리의 짐을 싸며 여러 메모를 발견했습니다. 아나운서로서, 진행자로서 너무나 잘하고 싶었고 그 갈증이 풀리지 않던 날들에 썼던 기록들. 오래도록 간직해온 각종 현장의 대본들까지. 그 시간들이 앞으로의 저를 지탱해주리라 생각합니다. 많이 흔들리겠지만 길을 헤매고 나아가 본, 좌절하고 다시 일어나 본 근력으로 뭐든 해볼 수 있지 않을까 하고요.

마지막까지 따뜻함을 안겨준 동료들에게 고맙습니다. 멋진 동료들과 함께 일하며 배울 수 있었던 시간은 정말 큰 행운이었습니다. 회사는 떠나도 사람은 남는다는 말을 실감하는 요즘입니다.

어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 합니다. 새로운 만남과 제안에도 열려 있겠습니다. 동시에 마음속에 품어온 도전도 하나씩 해보려 합니다. 조금 더 재미있게 살아보는 게 희망사항입니다. 저도 앞으로 뭐가 될지 궁금합니다.

#mbc아나운서임현주였습니다