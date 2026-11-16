김지수, 프라하에 여행사 차렸다..직접 가이드까지 "새로운 삶 선택"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김지수가 한국과 프라하의 이중생활을 공개한다.

오는 12월 7일 첫 방송을 앞둔 SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'에서는 '원조 MC' 방송인 신동엽과 'NEW MC' 배우 조윤희가 호흡을 맞추며, '솔로 언니'로는 배우 클라라가 출연을 확정해 뜨거운 관심을 모았다. 여기에 '믿고 보는 배우' 김지수와 유이까지 합류하며 본방송에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

김지수는 '솔로라서2'를 통해 서울과 프라하를 오가는 '이중생활'을 방송 최초로 공개한다. '믿고 보는 배우' 김지수는 최근 체코 프라하에 여행사를 설립했다는 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 드라마와 영화를 넘나들며 인상적인 연기를 펼쳐 독보적인 입지를 굳혀온 김지수지만, 프라하에서는 여행사를 직접 운영하며 새로운 삶을 살아가고 있다. 여행 기획부터 투어 준비, 고객 가이드까지 '일당백'으로 해내는 '여행사 대표'로서의 모습이 시청자들에게 색다른 재미를 안길 전망이다.

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무엇보다 혼자 떠난 여행이 새로운 인생으로 이어졌다는 김지수의 스토리도 흥미롭다. 혼자만의 여행에서 시작해 프라하와 인연을 맺고, 직접 여행사를 운영하는 새로운 삶을 선택한 김지수의 이야기가 '솔로라서2'가 보여주고자 하는 '혼자이기에 가능한 삶'과 맞닿아 있기 때문이다.

'건강미의 대명사' 유이 역시 '솔로라서2'를 통해 진솔한 솔로 라이프를 선보일 예정이라 기대를 더한다. 걸그룹 출신에서 '팔색조 배우'로 자리매김한 유이는 최근 '태릉인' 못지않은 운동 실력과 강철 피지컬을 선보이며 '대체불가'한 존재감을 발산하고 있다.

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특히 '피트니스 레이스' 대회를 준비 중인 유이는 4개월간 꾸준히 집중 훈련을 이어왔으며, 최근 '체지방률 19%, 골격근량 23.9kg'이라는 체성분 검사 결과를 공개해 감탄을 자아냈다. 한계를 두려워하지 않고 매사에 진심인 '열정 끝판왕' 유이가 보여줄 리얼한 솔로 라이프에 벌써부터 관심이 쏠린다.

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제작진은 "자신만의 방식으로 삶을 채워가는 김지수와 유이의 진솔한 솔로 라이프가 시청자들에게 색다른 재미와 공감, 영감을 선사할 것"이라며 "'솔로 언니'들의 인간적인 매력과 반전 일상을 만날 수 있는 '솔로라서2' 첫 방송에 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.

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김지수-유이-클라라가 '솔로 언니'로 합류하고 MC 신동엽-조윤희가 함께하는 SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'는 12월 7일(월) 첫 방송된다.