박명수, 해외 여행 예능 소신 발언 "연예인 나가 놀기만 하면 누가 보나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박명수가 연예인들이 해외에서 단순히 즐기는 모습만 보여주는 여행 예능에 대한 소신을 밝혔다.

16일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 가수 이무진이 게스트로 출연했다.

이날 박명수는 MBC 에브리원 예능 '위대한 가이드' 시즌2, 3에 함께 출연했던 이무진을 "예능계의 양아들"이라고 소개하며 남다른 친분을 드러냈다.

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두 사람은 '위대한 가이드' 촬영 당시의 비하인드도 공개했다. 이무진은 "오지 탐험은 이제 그만하고 휴양지로 가고 싶다고 했는데 제작진 중 누구도 귓등으로 듣지 않더라"고 털어놨다.

이에 박명수는 "연예인이 해외에 나가서 퍼 놀기만 하는 모습을 시청자들이 보겠느냐"며 "놀더라도 이유가 있어야 한다"고 소신을 밝혔다. 이무진 역시 "물론 내 개인적인 욕심이다. 나 같아도 안 볼 것 같다"고 공감해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 촬영 당시 겪었던 고충도 떠올렸다. 이무진은 "지나고 나면 웃을 수 있지만 당시에는 정말 힘들었다. 시간이 지나면 모든 일이 추억이 되지 않느냐"고 회상했다. 박명수도 "그때는 진짜 힘들었다"고 거들었다.

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또 이무진은 "아무래도 단순한 여행이 아니라 가이드 역할을 해야 하다 보니 잠자는 시간이 많이 부족했다"며 "잘 알지 못하는 내용을 완벽하게 외워 설명하는 작업은 음악인인 나와 잘 맞지 않았다"고 솔직하게 말했다.

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가장 힘들었던 촬영지로는 에티오피아를 꼽았다. 박명수는 당시를 떠올리며 "삭신과 온몸이 다 따로 노는 느낌이었다"고 혀를 내둘렀다.