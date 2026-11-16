유명 연예인 성폭력 재판 전 100억원 자택 아내 명의로…회사 자금도 이동 의혹

영국 코미디언 출신 방송인 러셀 브랜드 AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 코미디언 출신 방송인 러셀 브랜드(51)가 강간 및 성폭력 재판을 앞두고 100억원이 넘는 호화 저택을 아내 명의로 이전한 사실이 드러났다. 성범죄 유죄 판결 이후 피해 여성들의 민사상 손해배상 청구가 잇따를 것으로 예상되자 재산을 빼돌린 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

영국 매체 데일리메일은 최근 부동산 등기 관련 문서를 확인한 결과, 브랜드가 지난 9월(현지시각) 자신의 단독 명의였던 영국 옥스퍼드셔주 헨리온템스 인근의 저택 소유권을 아내 로라 갤러처(39)에게 이전했다고 보도했다.

브랜드가 2016년 약 335만 파운드(약 59억원)에 매입한 이 저택은 침실 6개를 갖춘 주택이다. 강을 끼고 있으며 넓은 정원과 수영장, 전용 영화관 등이 갖춰져 있다. 부부는 큰 비용을 들여 대규모 개보수한 것으로 알려졌다.

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현지 부동산 전문가들에 따르면 현재 시세는 약 600만 파운드(약 106억원)에 이를 것으로 예상했다.

이번 명의 변경은 브랜드의 성범죄 재판을 약 한 달 앞둔 시점에 이뤄졌다. 브랜드는 최근 강간 1건과 성폭력 3건에 대해 유죄 판결을 받고 징역 10년 6개월을 선고받았다.

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데일리메일은 재산 이전이 향후 피해 여성들이 제기할 수 있는 민사상 손해배상 청구에 대비한 조치일 가능성이 있다고 제기했다.

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브랜드의 재산을 둘러싼 의혹은 부동산에 그치지 않는다. 그가 운영했던 회사 '파블로 디아블로스 레지티밋 비즈니스 펌(PDLBF)'의 재무 상태도 주목받고 있다.

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이 회사는 브랜드의 온라인 콘텐츠와 라이브 공연, 상품 판매 등에서 발생한 수익을 관리해 왔다. 2024년 말 회사의 자산은 1200만 파운드(약 212억원)가 넘었지만, 올해 5월 공개된 2025년 회계자료에서는 330만 파운드(약 58억원)로 급감한 것으로 나타났다.

데일리메일은 이 같은 자금 감소 역시 브랜드가 민사상 배상 청구에 대비해 재산을 재배치했을 가능성을 보여주는 정황으로 추측했다.

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다만 해당 거래가 피해자들의 손해배상 청구를 피하기 위한 재산 은닉에 해당하는지 역시 법원의 판단이 필요한 사안이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com